Servispersonal till Konserthuset
Göteborgs Symfoniker AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Symfoniker AB i Göteborg
Göteborgs Symfoniker AB är ett helägt dotterbolag inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten bedrivs i kulturminnesmärkta lokaler i Konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg och är en av de största kulturinstitutionerna i Västra Götaland. I Konserthuset genomförs årligen ett stort antal evenemang i form av konserter och konferenser, såväl i egen regi som vid uthyrningar till externa arrangörer. Konserter med den egna orkestern, Göteborgs Symfoniker, utgör den huvudsakliga delen av konsertverksamheten. Göteborgs Symfoniker är Sveriges Nationalorkester, en orkester med internationell lyskraft.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Konserthuset har en À la carte-restaurang med plats för ca 50 gäster. Här serveras lunch på vardagar för orkestern, à la carte för konsertbesökare i samband med föreställning och vid tillfälle arrangeras större evenemang/konferenser och banketter i Götaplatsfoajén. Vår serveringsverksamhet har ett stort intresse för miljö vad gäller både mat och dryck. Mer om våra serveringar och vad vi erbjuder finner du på vår hemsida. Där kan du även läsa om vår orkester och Göteborgs Symfonikers verksamhet som årligen lockar över 200 000 besökare. Arbetsplatsen ligger i kulturminnesmärkta lokaler i Konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg.
Vi söker nu servispersonal som kan leda arbetet och ha ansvar för restaurangen tillsammans med vår publik- & serveringsansvarig.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där restaurangbesöket förgyller hela konstupplevelsen för gästen. Du jobbar med en hög standard på meny och ekologiska råvaror. Vi har ett större utbud viner och i anslutning till restaurangen en vinbar där vi säljer våra exklusiva viner och tilltugg. Du jobbar tillsammans som ett team med restaurangansvarig, kockarna och serviskollegor under kvällen.
Förutom a la carte servering för våra konsertgäster förväntas du även ta arbetspass på konferenser. Arbetspassen förläggs oftast kvällstid och helger med undantag konferenspass. Arbetspassen är normalt 5-8 timmar. Du förväntas jobba minst 2 pass i veckan.
För att söka behöver du:
Ha 2 års dokumenterad erfarenhet av restaurangbranschen.
Ha minst 1 års erfarenhet av en À la carte-restaurang.
Kunna jobba självständigt och ta initiativ.
Kunna tala flytande svenska och ha mycket goda kunskaper på engelska.
Har goda kunskaper om mat och vin.
Ha god samarbetsförmåga.
Vill du arbeta i en av Sveriges äldsta kulturinstitutioner, vara med och leverera service på hög nivå och skapa en fantastisk helhetsupplevelse för våra gäster? Varmt välkommen med din ansökan via denna sida! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Symfoniker AB
(org.nr 556313-1027) Arbetsplats
Göteborgs Symfoniker Jobbnummer
9641083