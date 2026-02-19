Servispersonal säsong
2026-02-19
Ett säsongsjobb för dig med erfarenhet av À la cartePubliceringsdatum2026-02-19Om företaget
Araslöv, ett historiskt gods som nu husar en resort i svårslagen naturskön miljö. En kort bilfärd från Kristianstad möter du en blandning av historiska och moderna lokaler där matupplevelsen är i fokus. Här serveras mat från morgon till kväll. Hos oss möter Du en varm och välkomnande naturinspirerad atmosfär vilket troligtvis är en av de främsta anledningarna till att vi har så många återkommande gäster. Förutom övernattande golfspelare är konferens-, bröllop- och jaktgäster en del av vår vardag på Araslöv.
Inför säsong 2026 söker vi nu efter serveringspersonal till vår restaurang!
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan personal.Arbetsuppgifter
I denna tjänst arbetar du med vår á la carte-meny vilket betyder att arbetstiden är belagd endast kvällstid.
Vi lägger stor vikt vid det personliga mötet med våra gäster där vi förväntar oss att varje dag är fylld med ett positivt och professionellt bemötande. Din roll innebär bland annat att ge personlig service, hålla restaurangen inbjudande och fräsch, är van att jobba snabbt och effektivt, samt guida, rekommendera och servera mat och dryck till våra gäster.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker tjänsten behöver ha tidigare erfarenhet av á la carte-servering.
Som serveringspersonal i vår restaurang är du en glad och serviceinriktad person som har en mycket god förmåga att bidra till gästernas helhetsupplevelse. Eftersom det är ditt ansvar att informera om maten som kommer att serveras samt att rekommendera tillhörande viner så önskar vi att du har ett intresse för mat och vin.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och ser att du som person har social kunskap, värderar gästnöjdhet högt och som ser till att alltid leverera personlig service åt våra gäster. Du är en lagspelare och flexibel när det kommer till att täcka upp för kollegor med andra arbetsuppgifter i verksamheten. Du har samtidigt inga problem med att arbeta självständigt och fatta bra och snabba beslut. Du är stresstålig och tar dig an nya utmaningar med ett leende.
Manuellt B-körkort är ett krav. Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Information och kontakt
Denna tjänst är en säsongsanställning och tillsättning sker i början av april och varar fram till slutet av september alt. mitten av oktober, beroende på överenskommelse. Tjänstgöringsgrad varierar från 50-100 %. Arbetstiden är förlagd på både dagtid och kvällstid samt helger, så det är viktigt att du kan detta.
Vi tillämpar löpande urval, så ansök redan idag! Sista ansökningsdagen är den 12 mars.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta Johanna Fondell, 044-5906502 eller Hanna Nyberg, 044-5906514.
Välkommen med din ansökan via Wikans hemsida!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
