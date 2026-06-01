Sjuksköterskor sökes till sommaruppdrag (Hemsjukvård / Korttidsboende)
2026-06-01
Omfattning: Heltid / Deltid
Varaktighet: Vecka 26–33 (Sommaren 2026)
Ort: Hallandsregionen / Västkusten
Publicerad av: Valora Bemanning AB
Vill du kombinera ett välbetalt sommarjobb som sjuksköterska med närhet till sol, hav och fantastiska stränder? Vi på Valora Bemanning söker nu tre legitimerade sjuksköterskor för spännande sommaruppdrag till en av västkustens absolut populäraste sommarregioner i Halland.
Eftersom uppdragen sträcker sig över olika verksamheter finns det goda möjligheter att hitta det område som passar just din kompetens bäst! Tillsättningen sker löpande.
Tillgängliga uppdrag och perioder:
1. Korttidsboende (1 plats)
Period: Vecka 27 till och med vecka 32
Om uppdraget: Du arbetar på en korttidsenhet med fokus på återhämtning, rehabilitering och medicinska bedömningar. Perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö med ett varierat patientflöde.
2. Hemsjukvård och Ordinärt boende (2 platser)
Period: Vecka 26 till och med vecka 33
Om uppdraget: Du arbetar självständigt inom hemsjukvården och möter patienterna i deras egna hem. Arbetet kräver god förmåga till egna kliniska bedömningar och ett nära samarbete med omvårdnadspersonalen i fält.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sedvanliga uppgifter för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård.
Planerade och akuta medicinska insatser samt läkemedelshantering.
Dokumentation, samverkan med läkare, rehabteam samt anhöriga.
Rådgivning, stöttning och delegering till omvårdnadspersonal.
Skallkrav:
Legitimerad sjuksköterska med trygghet i din yrkesroll.
Giltigt B-körkort (särskilt viktigt för hemsjukvården).
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande (Börkrav):
Tidigare erfarenhet av kommunal hemsjukvård eller korttidsboende.
Erfarenhet av självständigt arbete och akuta bedömningar.
Vad Valora Bemanning erbjuder dig:
Konkurrenskraftig ersättning – vi värdesätter din kompetens och erbjuder mycket goda lönevillkor.
Boende & Resor – för dig som inte bor i närområdet ordnar och bekostar vi självklart ett trivsamt boende på orten samt står för dina resor till och från uppdraget.
Personlig kontakt – en engagerad och tillgänglig konsultchef som stöttar dig under hela sommarperioden.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att platserna kan komma att tillsättas snabbt. Skicka därför in din intresseanmälan redan idag!
Bifoga ditt uppdaterade CV samt en kopia på din yrkeslegitimation i ansökan.
Välkommen med din ansökan till sommaräventyret på västkusten!
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: Paolos@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Halland".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Valora Bemanning
9939393