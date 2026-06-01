Vi söker biträdande rektor till anpassad grundskola
2026-06-01
Att utveckla eller utvecklas – hos oss behöver du inte välja. Här är det en självklar del av uppdraget att du får växa i din yrkesroll samtidigt som du är med och utvecklar Karlskoga tillsammans med engagerade kollegor.
Natursköna Karlskoga är en plats där det händer mycket spännande just nu. Här möts närheten till vacker natur och ett rikt friluftsliv med en stark och innovativ industrimiljö. Vi erbjuder en arbetsplats där människor, idéer och kompetens växer tillsammans. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad i människors vardag.
Karlskogas anpassade grundskola är en del av skolförvaltningen och finns på tre olika enheter:
• Bråtenskolan – ämnesområden, årskurs 1–9
• Sandviksskolan – ämnen, årskurs 1–6
• Österledsskolan – ämnen, årskurs 7–9
Totalt har vi cirka 65 elever i vår verksamhet. I våra arbetslag samarbetar lärare och resurspersonal nära utifrån elevernas förutsättningar och behov.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, delaktighet och elevens bästa alltid står i centrum – och där du bidrar till en välfungerande verksamhet genom struktur, samordning och ett nära ledarskap.
Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor ansvarar du för fritidshemmet, vilket innebär personal-, elev- och verksamhetsansvar. Utifrån verksamhetens behov, samt din bakgrund och erfarenhet, kan även andra ledningsuppdrag ingå i tjänsten.
En stor del av uppdraget är av administrativ karaktär. Du arbetar strukturerat med planering, uppföljning och dokumentation samt hanterar skolans administrativa processer i olika verksamhetssystem. I rollen ingår även arbetsuppgifter som traditionellt ligger på skoladministratör, vilket innebär att du har en viktig funktion i att skapa struktur och säkerställa att den dagliga organisationen fungerar effektivt.
I din roll leder och följer du upp verksamheten i fritidshemmet samt stödjer medarbetare i det dagliga arbetet. Du bidrar till det systematiska kvalitetsarbetet och verkar för en god och trygg lärandemiljö för eleverna.
I uppdraget ingår bland annat att:
• leda, planera och följa upp verksamheten i fritidshemmet
• ha personalansvar samt arbeta med arbetsmiljö och medarbetarutveckling
• arbeta strukturerat med administrativ uppföljning, dokumentation och planering
• hantera skoladministrativa uppgifter i digitala system, exempelvis elevregister samt system som Edlevo, Haldor, Skola24 och Proceedo
• ingå i elevhälsoteamet och samverka nära med rektor och övriga professioner inom elevhälsa

Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en högskoleexamen med pedagogisk inriktning samt erfarenhet av arbete i skolan. Du har också erfarenhet av att arbeta strukturerat med planering, uppföljning och dokumentation samt är van att hantera administrativa processer, gärna inom skol- eller utbildningsverksamhet.
Du har god digital kompetens och använder digitala verktyg som ett naturligt stöd i ditt arbete, särskilt i administrativa processer och uppföljning. Du dokumenterar strukturerat och korrekt samt har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift.
Du är en tydlig och trygg ledare som värdesätter samarbete och goda relationer. Du trivs i en roll med stort administrativt ansvar och har en god förmåga att skapa struktur, planera och prioritera i ett brett uppdrag.
Du arbetar noggrant och systematiskt, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig utifrån verksamhetens behov. Du är samarbetsorienterad och bygger tillitsfulla relationer med medarbetare, rektor, elevhälsa, elever och vårdnadshavare.
Med din analytiska förmåga kan du skapa överblick, tolka information och bidra till välgrundade beslut i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i en ledande roll inom förskola eller skola
• erfarenhet av arbete inom anpassad skolform
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Tjänsten är ett vikariat på ett år och tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer i denna rekrytering.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Provanställning kan förekomma.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328879".
Detta är ett deltidsjobb.
Värmlandsvägen 23
691 83 KARLSKOGA
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan
