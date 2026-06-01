Geomembransvetsare till Ponova Nordic
Professionals Nord Skaraborg AB / Anläggningsarbetarjobb / Gävle
2026-06-01
Vi söker nu en geomembransvetsare till Ponova Nordic med utgångspunkt i Gävle!
Är du en händig och lösningsorienterad person som trivs med ett rörligt arbete ute på fält? Lockas du av en roll där du får arbeta praktiskt, resa i tjänsten och vara en viktig del i projekt inom väg- och anläggning? Vi söker nu en geomembransvetsare till Ponova Nordic med utgångspunkt i Gävle.
Har du inte arbetat med geomembransvetsning tidigare? Det ser vi inte som ett hinder. Är du nyfiken och har en vilja att lära dig så ger vi dig möjligheten att utvecklas inom området.
Här erbjuds du en varierad och fri roll i ett entreprenörsdrivet företag där tempot är högt under säsong och där ingen vecka är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark lagkänsla. Kanske är det dig vi söker?
Läs mer på www.ponova.se

Publiceringsdatum: 2026-06-01

Arbetsuppgifter
Som geomembransvetsare på Ponova Nordic arbetar du främst ute i projekt runt om i Sverige, och i vissa fall även i Norge. Arbetet innebär ett stort mått av resande där du vanligtvis ligger ute under veckorna, i synnerhet under högsäsongen som vanligtvis pågår under april-oktober.
Dina huvudsakliga uppgifter består av geomembransvetsning inom anläggningsprojekt, där du ansvarar för både förberedelse, genomförande och uppföljning. Arbetet innehåller även moment som planering, dokumentation och kvalitetssäkring där du löpande dokumenterar arbetet genom egenkontroller och fotografering. Du samarbetar nära med kunder och andra yrkesgrupper på plats, och det kan även förekomma att du samordnar eller styr arbetet i vissa delar.
Utöver svetsningen är det viktigt att du har en flexibel inställning till arbetet. Under perioder med mindre geomembranprojekt kommer du även att stötta verksamheten i andra närliggande arbetsuppgifter, exempelvis inom lager eller rörbromontage. Rollen är säsongsbetonad med hög intensitet från vår till höst, där tempot är högt och projekten många.
Då Ponova Nordic har sitt kontor/lager i Gävle så ser vi gärna att du är bosatt inom Gävle med viss omnejd.Profil
Vi söker dig med en praktisk och teknisk bakgrund som trivs med att arbeta hands-on. Du har troligtvis erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, exempelvis som anläggare, rörläggare eller inom liknande hantverksyrken. Erfarenhet av geomembransvetsning är meriterande men inget krav - vi utbildar dig gärna vid behov!
För att lyckas i rollen behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och en god förmåga att planera ditt arbete, då projekten ofta kräver framförhållning och noggrannhet. Du känner dig bekväm med att läsa enklare ritningar och dokumentera ditt arbete på ett tydligt och systematiskt sätt. Vidare har du B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift, tillsammans med grundläggande engelska.
Som person är du självgående, ansvarstagande och flexibel. Du uppskattar ett arbete som innebär resor och övernattningar och ser det som en naturlig del av din vardag. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete och en positiv stämning i teamet.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Ponova Nordic AB
Ponova Nordic AB är ett entreprenörsdrivet företag som verkar inom trading och produktion av produkter och tjänster för väg- och anläggning. Företaget har en stark marknadsposition i Sverige och Norge och fortsätter att växa. Företagskulturen präglas av högt engagemang, snabba beslut och en stark vilja att ständigt förbättras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://ponova.se/
802 93 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ponova Nordic AB Kontakt
VD
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se +46703777712 Jobbnummer
9939400