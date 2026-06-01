Studenter sökes till extrajobb till hösten!
2026-06-01
Är du student eller planerar att studera till hösten 2026? Vi har möjligheter inom lager och terminal!
Vi söker nu studenter som vill vara med på en spännande resa hos oss på StudentConsulting vid sidan av sina studier. Det kommer innebära varierade uppgifter inom lager/terminal/truckkörning som bland annat:
Lastning och lossning
Plock
Infackning
Palldelning
Packning
Arbetstiderna kan variera och du bör därför vara flexibel för olika skift. Vi söker dig som gillar att ha ett fysiskt krävande arbete och vill arbeta i högt tempo. Du behöver kunna jobba minst 2 vardagar i veckan under terminstid samt heltid under julen och sommaren.
För oss är det viktigt att våra konsulter är goda ambassadörer för oss på StudentConsulting och är goda lagspelare.Du kommer att vara anställd av StudentConsulting som konsult men arbeta uthyrd till vår kund i Helsingborg.
DETTA SÖKER VI
Du är flexibel, noggrann, effektiv och gillar ordning och reda. Du har alltid full koll på hur och vad du bör göra för att uppnå maximal effektivitet samt nytta. Vidare bör du vara en person som har en god fysisk förmåga och inte är rädd för att ta i eftersom detta arbete är fysiskt krävande. Du måste vara självgående, initiativtagande och trivas med eget ansvar.
En positiv inställning, engagemang och viljan att lära och utvecklas är en självklarhet för dig.
Krav för ansökan:
• Registrerad student på minst 50% i minst 2 år.
• Du är tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan + en helgdag.
• Anmärkningsfritt belastningsregister.
• Du är tillgänglig upp till heltid under sommarledighet och jul.
• 2 referenser.
• Körkort och tillgång till bil är meriterande.
