Servis till sommarsäsongen 2026

Siggesta Gård AB / Servitörsjobb / Värmdö
2026-02-02


SÖKER DU SOMMARJOBB?

Vi söker servis, kockar och hovmästare till sommarsäsongen 2026 på Siggesta Gård

Vill du arbeta på en av Värmdös vackraste destinationer i sommar?
Nu söker vi engagerade och serviceinriktade servis­personal, kockar och hovmästare till Siggesta Gård för säsongen maj-september, med möjlighet att börja tidigare samt chans till förlängning.

Siggesta Gård är en levande gård och mötesplats där mat, natur, upplevelser och människor står i centrum. Det är en unik destination där våra gäster ska kunna känna sig som hemma. Vi som jobbar här är engagerade i gården, våra kollegor och våra framtidsvisioner Hos oss möter du allt från à la carte, bröllop, events och våra sommargäster - ingen dag är den andra lik.

Vi söker dig som:
-Har ett genuint intresse för mat, dryck och service
-Trivs i ett högt tempo och arbetar bra i team
-Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad
-Har relevant erfarenhet för rollen

För hovmästare ser vi gärna att du har tidigare ledarerfarenhet och är trygg i att leda service, personal och gästflöde.

Vi erbjuder:
-En inspirerande arbetsplats i unik gårdsmiljö
-Ett härligt team med högt engagemang som arbetar med glädje
-Varierande arbetsdagar
-Ett värderingsstyrt bolag
-En trygg arbetsgivare med kollektivavtal
-Möjlighet att börja tidigare samt eventuell förlängning efter säsong

Period: Maj-september (med möjlighet till tidigare start och förlängning)

Tjänsten:

Arbetstiderna varierar och inkludera kvällar och helger. Tillträde och lön enligt överenskommelse. Vi följer kollektivavtal.

Kontakt vid frågor:

Madelene Lethman Persson
070-761 63 85
madelene.lethman@siggestagard.se

Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag.

Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig på Siggesta Gård!

Välkommen med din ansökan / Team Siggesta

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Siggesta Gård AB (org.nr 556245-4941), https://www.siggestagard.se/

Arbetsplats
Siggesta Gård

Jobbnummer
9718832

