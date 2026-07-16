Servis Sökes - Heltid
être AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-07-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos être AB i Malmö
Vill du vara med och skapa en av Malmös mest personliga restaurangupplevelser?
Être öppnar snart på Lilla Torg och söker nu en erfaren servitör/servitris som vill vara med från början. Vi söker dig som älskar mötet med människor och vill ge varje gäst en upplevelse som känns personlig och professionell.
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet inom servering, gärna från à la carte
• Har ett genuint intresse för mat, vin och service
• Trivs med högt tempo och kan hantera stress med ett leende
• Är en lagspelare där personkemin är lika viktig som erfarenheten
• Är ansvarstagande, lösningsorienterad och serviceinriktad
• Är stolt över ditt yrke och alltid vill ge det lilla extra
Vi erbjuder:
• 100% tjänst
• Möjlighet att vara med från starten av en ny restaurang
• Ett härligt team med höga ambitioner
• Varierat schema med dag-, lunch- och kvällspass
• En arbetsplats där kvalitet, värme och gemenskap står i fokus
Plats: Être, Lilla Torg, Malmö Varaktighet, arbetstid, etc.
100% tillsvidareanställning (provanställning tillämpas) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: enis@laziza.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare être AB
(org.nr 559590-7378)
Lilla Torg 5 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Kontakt
Enis Ileri enis@laziza.se 0705-256335 Jobbnummer
10004264