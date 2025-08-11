Servis /Hovmästare
Inizio i Ängelholm AB / Servitörsjobb / Ängelholm Visa alla servitörsjobb i Ängelholm
2025-08-11
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inizio i Ängelholm AB i Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Ll'Amice som koncept är en italiensk restaurang med höga ambitioner på service, mat och dryck i en avslappnad och stilren miljö med strävan efter känslan av att man som gäst "befinner sig i Napoli för en stund". En inbjudande och tidlös atmosfär samt en meny med populära klassiker är denna restaurangkedjans huvudingredienser. Kombinationen av klassiska napolitanska pizzor och sinnebilden av ett "lite slitet och genuint, men charmigt Italien" tar oss till en plats som representerar just detta. Pizzan står i fokus, men menyn är komponerad med alla de klassiska italienska inslagen såsom pasta, risotto och noga utvalda styckningsdetaljer. Till detta en omsorgsfullt komponerad vin- och drinklista med drycker som vi letat efter med lykta för att få hit. En plats där livet är extra passionerat och dramatiskt, där det doftar och smakar mycket mer och en högljudd men proffsig och avslappnad känsla.
Grundläggande utbildning och introduktion kommer att tillhandahållas men du som arbetar med oss ska ha ett egenintresse av att vilja lära dig konceptets riktlinjer.
Du som vill arbeta som servis och hovmästare hos oss ska ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet i yrkesområdet, du ska ha arbetat med a 'la carteverksamhet och bordsservering av gäster med servering av klassisk 3-rätters med diverse fördrinkar, servering av vin och annan dryck, du behöver vara flexibel när det gäller arbetsområdet då vår meny är omfattande och har inslag av klassisk italiensk dryckeskultur men också internationella inslag av vin, drinkar och öl mm. Menyn serveras i omgångar eller bara en enkel pizza, klassiska rätter inom Antipasti-förrätterna och charkuterier/ostar, pasta, sallad, secondi-huvudrätter och desserter. Pizzan serveras som del i a 'la-cartmenyn. Arbetet är baserat i matsalen och i baren på vår restaurang och ditt schema kan vara varierande dag och kvällstid utefter det behov som din restaurang har. Arbete med gästhantering, servicekvalitet och merförsäljning och rekommendationer är en naturlig del i varje medarbetares kompetensområde.
Välkommen in med din ansökan.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: rekrytering.angelholm@llamice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis med barkompetens". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inizio i Ängelholm AB
(org.nr 559294-0992), http://www.llamice.se
Storgatan 85 D (visa karta
)
262 35 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9453546