Servis
Hindåsgården Konferens Och Spa Aktiebolag / Servitörsjobb / Härryda Visa alla servitörsjobb i Härryda
2026-06-22
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Hos oss finns de bästa förutsättningarna, vi har det stora hotellets kapacitet och det lilla hotellets värme och hemkänsla. Här möts ni i en lugn och avkopplande miljö med sjön och skogen som närmsta granne. Ni hittar oss 35 km från Borås och Göteborg, 15 min från Landvetter flygplats.
Du är en person som vill ge det där lilla extra. Lätt för att samarbeta, är flexibel, serviceminded , stresstålig och ansvarstagande är några av de kvalifikationerna vi värdesätter. Du kan hantera svenska och engelska i både tal och skrift då vi har gäster från hela världen.
Då vi är belägna på landet är körkort och bil ett krav. Då vi är ett litet team hjälper vi och stöttar varandra där behov finns. Tjänsten är måndag-fredag lunch och kvällspass, helger förekommer. Du bor i Härryda eller Bollebygds Kommun
Då urval sker löpande vill vi ha din ansökan med CV, personligt brev samt en bild på dig själv snarast via e-post. Vi kommer kalla till intervjuer löpande och kan tillsätta tjänsten tidigare,
Välkommen med din ansökan: info@hindasgarden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: info@hindasgarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hindåsgården Konferens Och Spa Aktiebolag
(org.nr 556158-0902), http://www.hindasgarden.se
Ivar Bergers väg 2 (visa karta
)
438 54 HINDÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hindåsgården Konferens & Spa AB Jobbnummer
9972898