Servicetekniker/Underhållsmekaniker
2026-03-13
Alfa Laval i Ronneby söker
Servicetekniker/Underhållsmekaniker till vår UH avdelning
Vi skapar bättre levnadsvillkor för människor. Vi gör det genom att bidra till en mer hållbar framtid med våra tekniska innovationer. Vi älskar det vi håller på med och vi är väldigt bra på det vi gör. Men vi skall nu utöka för att bli ännu bättre! Vi söker en Servicetekniker/Underhållsmekaniker till vår avdelning Maintenace inom Operations Ronneby.
Underhållsavdelningen i Ronneby arbetar med underhåll för hela produktionen. Produktionen är starkt automatiserad med PLC, robotar, servodrifter mm. Vi söker nu en servicetekniker/underhållsmekaniker som ska jobba med mekaniskt förebyggande och avhjälpande underhåll på produktionsutrustning. Utöver detta så består arbetsuppgifterna av bla. följande:
*
Akut avhjälpande av fel
*
Vid behov delta i projekt som rör detta arbetsområde
*
Vid behov delta i samband med införande av nya maskiner i produktionen
*
Genomförande av förebyggande och korrigerande åtgärder i produktionen
*
Beredskapstjänst kommer att ingå
*
Samarbete med både interna och externa kunder
*
Förbättringsarbete
Vad du kan
Du har en teknisk examen och/eller en teknisk bakgrund med gedigen erfarenhet av mekaniskt underhåll/reparationsarbete på olika maskinutrustningar inom tillverkningsindustrin.
Du bör kunna hantera maskiner som finns på en UH avdelning såsom svarv, fräs och svetsar mm. Du har erfarenhet av hydraulik, pneumatik och tribologi, robotkunskaper är en merit.
Goda språk kunskaper i Svenska och Engelska, både skrift och tal. Körkort B, truckkort, saxlift, fallskydds utbildningar är ett krav
Praktiska detaljer
Tjänsten är placerad i Ronneby
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utmanande tjänst i ett internationellt, öppet och vänligt klimat där vi hjälper varandra att utvecklas och att skapa värde för våra kunder.
För mer information om tjänsten kontakta
Tobias Nilsson Lindkvist Underhållschef +46734033283
Lovisa Gustavsson HR +46761179987
För facklig information
Kenny Karlsson IF Metall +46733975608
Välkommen med din ansökan senast 27 mars 2026
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "741f1b22a25ac83c". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alfa Laval Technologies AB
