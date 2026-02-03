Servicetekniker Trädgårdsmaskiner
2026-02-03
Stefans Skog & Fritid AB i Lindesberg, är en butik och serviceverkstad som arbetar med att sälja och reparera trädgårdsmaskiner, motorsågar, samt fyrhjulingar(ATV).
Företaget har i dagsläget 5 personer anställda på heltid.
Vår verkstad är auktoriserad av kända varumärken som t.e.x Husqvarna, Stiga, Kawasaki & Suzuki.
Vi upplever ökad efterfrågan på servicetejänster och behöver anställa ytterligare en servicetekniker.
Som servicetekniker hos oss får du ett omväxlande arbete med stor variation, där ingen dag är den andra lik. Vi erbjuder ett arbete med frihet under ansvar i ett stabilt företag, där du blir en lagspelare i ett litet och sammansvetsat team med högt i tak, god stämning och där alla hjälper varandra.
Du får en intern upplärning första tiden, samt vidareutbildning löpande under anställningens gång.
Du kommer att ansvara för felsökning, reparation samt att utföra service på trädgårdsmaskiner, motorsågar, samt fyrhjulingar (ATV). Felsökningar görs ofta med dator och tolkning av felkoder.
Tjänsten är tillsvidare och arbetstiden är dagtid Mån - Fre. Lön enligt kollektivavtal.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter egen erfarenhet likväl som dokumenterad utbildning. Vi söker dig som har vana av att skruva med mindre bensinmotorer och som är tekniskt intresserad. Du ska tycka om att felsöka, ha förmågan att förstå hur saker fungerar och hitta lösningar på problem. Du behöver vara självgående samt serviceinriktad och noggrann.
Eftersom arbetet innebär täta kontakter med både kunder och kollegor, så är det viktigt att du har en god kommunikationsförmåga och ett trevligt uppträdande.
Vi har som krav att du ska inneha B-körkort, samt behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Med anledning av nya dataskyddslagen (GDPR), ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer, samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Låter detta intressant? Mejla din ansökan till: info@skogochfritid.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: info@skogochfritid.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stefans Skog & Fritid AB
(org.nr 556509-5204)
Norrtullsgatan 15 (visa karta
)
711 30 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stefans Skog & Fritid AB Kontakt
Ägare/Vd
Stefan Friedrichsen info@skogochfritid.se 0581-14370 Jobbnummer
9718960