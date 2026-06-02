Servicetekniker till Partillebo
Vi söker 2 Servicetekniker till Partillebo med placering Sävedalen.
Brinner du för service, problemlösning och trivs med en varierad vardag?
Då kan rollen som Servicetekniker vara helt rätt för dig! Vi söker dig som vill vara med och skapa trygga, välskötta och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster.
En av rollerna kommer att jobba mer med yttre fastighetsskötsel – skötsel av grönytor, träd, buskar, rabatter m.m. under vår, sommar och höst.
Om rollen
Som Servicetekniker är du en viktig del av vårt fastighetsteam. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att se till att våra fastigheter håller hög standard och att våra hyresgäster får den service de behöver. Du utgår från ett av våra fyra områdeskontor och hör till ett härligt team med kollegor. Du ansvarar dock självständigt för ett eget avgränsat område och både dess inre och yttre fastighetsskötsel. Arbetet är varierat och kombinerar praktiska uppgifter med social kontakt och service. Du planerar självständigt din tid och ditt arbete för att nå bästa resultat.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Utföra reparationer och underhåll, exempelvis byte av kranar och toalettstolar
Planera och utföra reparationer samt löpande underhåll
Rondering av allmänna utrymmen, fastighetsområden och lekplatser
Utföra lägenhetsbesiktningar
Gräsklippning, renhållning, plantering och trädgårdsskötsel
Snöskottning och medverkan i snöjour
Daglig dialog med hyresgäster, både muntligen och skriftligen
Arbeta för att skapa trivsel och trygghet
Hantera serviceanmälningar, synpunkter och reklamationer
Administration och rapportering i våra digitala system
Rapportera hyresgästsynpunkter och arbeta proaktivt med trivselutveckling
Du är den som tar initiativ och ser vad som behöver göras! Rollen är bred, självständig och viktig för helhetsupplevelsen av våra områden.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinerar praktiskt arbete med god service. Du har ett genuint driv och intresse för att skapa trivsel, trygghet och god service för våra hyresgäster.
YH- eller gymnasieutbildning, med inriktning mot bygg, el, fastighet eller trädgård
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Kunskap eller erfarenhet inom några av områdena: VVS, snickeri, el, bygg
Erfarenheter av service och kundkontakt i både skriftlig och muntlig form
God datorvana och vana vid administrativa arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkortDina personliga egenskaper
Serviceinriktad och trivs i mötet med människor
Ansvarsfull och bra på att planera din arbetsdag
Driven och initiativtagande och löser problem med effektivitet och kvalitet i fokus
Självständig, men också en lagspelare som uppskattar sina kollegor
Engagerad och kommer gärna med idéer för hur våra områden kan förbättras
Om Partillebo AB
Partillebo är ett kommunalt fastighetsbolag med 90 anställda. Vi äger och förvaltar ca 4 000 lägenheter och 250 000 kvm lokaler och har en stark närvaro i Partille kommun. Våra värdeord - trygga, effektiva och serviceinriktade - är en viktig del av vår vardag och allt vi gör. Vi söker dig som vill bidra till vårt uppdrag och vår affärsidé - att vara en samhällsutvecklare med personlig service som affärsmässigt skapar, utvecklar och erbjuder hållbara boendemiljöer och lokaler.
Vad Partillebo erbjuder
Tjänsterna är tillsvidareanställningar, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.
På Partillebo möts du av en platt organisation med korta beslutsvägar och en varm, familjär kultur. Här värdesätts engagemang, ansvarstagande och gemensam utveckling.
Vi erbjuder kollektivavtal, avtalspension, försäkringar, utbildningar och förmåner såsom sjukvårdsförsäkring och friskvårdsbidrag.
Om ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Adecco. Vi ber dig bifoga CV och ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Vid frågor är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Åsa Andersson tel. 073-684 73 29.
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag 2026-06-15
