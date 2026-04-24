Servicetekniker till Lantmännen Maskin i Mörarp
2026-04-24
Nu söker vi en driven och tekniskt kunnig servicetekniker som vill vara med och bidra till deras kunders produktivitet.
Vill du arbeta med den senaste tekniken inom lantbruk och samtidigt vara en del av något större? Lantmännen Maskin är en av Sveriges ledande aktörer inom lantbruksmaskiner och spelar en viktig roll i livsmedelskedjan - från jord till bord. Här får du inte bara ett jobb, utan en möjlighet att utvecklas i en framtidsbransch.
Varför Lantmännen?
Hos Lantmännen får du en varierande och självständig roll där du har stor frihet att planera ditt arbete. Du arbetar nära både teknik och kund, vilket gör varje dag unik. Samtidigt investerar Lantmännen i din utveckling genom utbildningar och kompetensutveckling, så att du alltid ligger i framkant inom den tekniska utvecklingen.
Du blir en del av ett sammansvetsat team i Mörarp där man stöttar varandra och har kul på jobbet. Här värdesätts dina idéer och du får möjlighet att påverka både din egen vardag och verksamhetens utveckling.
Som en del av en stor och stabil koncern öppnas också dörrar till vidare karriärmöjligheter - både i Sverige och internationellt. Lantmännen arbetar aktivt med mångfald och inkludering, och strävar efter att alla medarbetare ska känna sig välkomna och uppskattade.
Om rollen
Som servicetekniker hos Lantmännen Maskin får du en nyckelroll där du gör verklig skillnad för kunderna. Du arbetar med service, felsökning och reparation av avancerade lantbruksmaskiner - både ute på fält hos kund och i verkstad.
Det här är rollen för dig som gillar problemlösning, teknik och frihet i vardagen. Du möter nya utmaningar varje dag och får använda din kompetens för att skapa värde för kunden.
Du rapporterar till verkmästare och blir en del av ett team med hög kompetens, stark laganda och stort engagemang.Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av lantbruksmaskiner
Arbete både i verkstad och ute hos kund
Hantera allt från löpande underhåll till avancerad teknisk problemlösning
Bidra till god laganda och ett starkt samarbete
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att utvecklas. Du är en person som trivs med ansvar, gillar att lösa problem och har ett genuint intresse för teknik och lantbruk.
Du är en lagspelare som samarbetar bra med andra, samtidigt som du tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt på egen hand. Du är ansvarstagande, lojal och motiveras av att göra ett bra jobb - både för kunden och teamet. Framför allt har du en stark vilja att lära och utvecklas tillsammans med Lantmännen.Kvalifikationer
Förmåga att läsa och förstå servicelitteratur på svenska och engelska
God datorvana samt erfarenhet av att arbeta med smartphone
Kunskap i att läsa och förstå el- och hydraulikscheman
B-körkort
Praktiskt lagd med god förståelse för mekanik
Gymnasieutbildning inom transport, fordon eller lantbruksteknik
Meriterande:
Erfarenhet som servicetekniker, gärna inom lantbruksmaskiner
Kunskap om tröskor, sprutor, såmaskiner, gödningsspridare och andra redskap
Grundläggande kunskaper inom GPS-styrning och precisionsodlingÖvrig information
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Lantmännen.Så ansöker du
Vi går igenom ansökningar löpande - ta chansen att bli en del av ett ledande företag i en framtidsbransch.
Skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
253 54 MÖRARP
För detta jobb krävs körkort.
