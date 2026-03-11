Servicetekniker till KMG Maskinservice
2026-03-11
Har du ett tekniskt intresse och trivs i en roll där verkstadsarbete kombineras med service ute hos kund? Är du strukturerad, ansvarstagande och gillar att ha ordning och reda omkring dig? Då kan rollen som servicetekniker hos KMG Maskinservice vara helt rätt för dig. Här får du en varierad vardag i ett familjärt bolag med stort fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer. Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos KMG Maskinservice.
Om företaget
KMG Maskinservice grundades 1978 och är ett familjeägt bolag med drygt 20 medarbetare. Företaget arbetar med service, reparation och förebyggande underhåll av städmaskiner, färgsprutor och färgbrytmaskiner. KMG samarbetar med både större och mindre kunder, bland annat städbolag, kommuner, landsting och myndigheter. Verksamheten präglas av ett starkt hållbarhetsfokus, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. För KMG är det viktigt att vara en trygg och långsiktig partner till sina kunder samt att erbjuda en arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas.
Arbetsuppgifter
Som servicetekniker hos KMG får du en bred och varierad roll där verkstadsarbete är huvudfokus. Du ansvarar för felsökning, reparation, service och rekonditionering av städmaskiner och färgsprutor. Vid behov åker du även ut på akuta uppdrag hos kund. I samband med service och reparation av färgbrytmaskiner som finns placerade runt om i Sverige kan även resor med övernattning förekomma. I rollen ingår även ett tydligt ansvar för verkstadens struktur och funktion. Du säkerställer att verktyg, utrustning och material är i gott skick samt att ordning och reda upprätthålls både i verkstaden och i servicebilen.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Felsökning, reparation, service och förebyggande underhåll av städmaskiner, främst i verkstaden
Service och reparation av färgsprutor och färgbrytmaskiner
Akuta utryckningar och fältarbete hos kund vid behov
Ansvar för verktyg, utrustning och material
Säkerställa struktur, ordning och reda i verkstad och servicebil
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som tekniker
Dokumenterade kunskaper inom elektronik
B-körkort
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av kemikaliehantering och hantering av farligt avfall i verkstadsmiljö
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och praktiskt lagd. Du trivs med att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du tycker om att skapa ordning och system omkring dig och ser det som en naturlig del av ditt arbete. Du är även lösningsorienterad och har tålamod i felsökning, samtidigt som du är flexibel och kan rycka ut när verksamheten kräver det. Rollen passar dig som uppskattar en trygg bas i verkstaden men också tycker om variationen i att ibland arbeta ute hos kund.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Stockholm, Sundbyberg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
