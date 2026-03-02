Servicetekniker Till Joab!
Professionals Nord Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge
2026-03-02
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Haninge
, Nässjö
, Värnamo
, Nacka
, Alvesta
eller i hela Sverige
Är du en driven mekaniker med intresse för tunga fordon och teknik? Vill du arbeta i en utvecklande miljö där hållbarhet och innovation står i fokus? Nu finns möjligheten att bli en del av ett härligt team hos JOAB!
Information om företaget
JOAB är en ledande nordisk aktör inom utveckling, produktion och försäljning av specialiserade fordonssystem, inklusive liftdumpers, lastväxlare och sopbilsaggregat. De är även exklusiv återförsäljare av lyftlösningar i Sverige och Finland. Med över 60 års erfarenhet har företaget etablerat sig som en stark och pålitlig aktör i branschen.
Information om tjänsten
Här får du chansen att arbeta med service, diagnostik och reparation av specialiserade fordonssystem - från lastväxlare och liftdumpers till kranar och sopbilar. I denna roll erbjuds du en varierande och tekniskt utvecklande tjänst där du arbetar med tunga fordon, modern utrustning och en utvecklande miljö. Majoriteten av arbetsuppgifterna utförs i verkstad, men vissa uppdrag kan innebära arbete ute i fält.
Arbetstiderna är uppdelade i två-skift. Dagskiften är 7-16 måndag-fredag och kvällsskiften 14:30-23 måndag-torsdag. Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vardagen för en mekaniker varierar med arbetsuppgifter så som:
Service och reparation av lastbilspåbyggnader såsom lastväxlare, liftdumpers, kranar och sopbilar.
Diagnostik och felsökning inom mekanik, hydraulik, styrsystem och fordonsel.
Montering och justering av komponenter för att optimera fordonens funktion.
Detta är en omväxlande tjänst där du får möjlighet att utvecklas tekniskt och arbeta med avancerad utrustning i en varierande miljö.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter.
Kunskap inom hydraulik och fordonsel.
Vana vid felsökning och reparation.
Bakgrund från verkstadsarbete.
B-körkort. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen krävs en lösningsorienterad och nyfiken person som trivs med att arbeta både självständigt och i team. En naturlig vilja att utvecklas och lära sig nya saker är viktigt, liksom att vara driven och engagerad i sitt arbete. Noggrannhet, ansvarstagande och ett praktiskt handlag värderas högt.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Täby samt Jordbro
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Oskar Norberg
Professionals Nord söker för JOABs räkning en mekaniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos vår kund, alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
.
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på oskar.norberg@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Joab Kontakt
Oskar Norberg oskar.norberg@pn.se Jobbnummer
9770759