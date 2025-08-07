Servicetekniker till JMS Vattenrening!
2025-08-07
Söker du en varierande roll där arbetsdagen präglas av personliga möten och tekniska utmaningar? Som servicetekniker hos JMS Vattenrening är du experten på plats ute hos kunden för installation, service och underhåll. Du arbetar för att JMS kunder ska få tillgång till friskt vatten på ett korrekt utfört sätt! Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan redan idag!
Information om tjänsten
JMS Vattenrening arbetar med att förse hushåll med anpassade vattenreningslösningar för ett sundare vatten. Professionals Nord söker för deras räkning just nu en servicetekniker. Från start erbjuds du en gedigen introduktion av verksamheten samtidigt som du får stöttning av en erfaren kollega.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se
.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Under introduktionen kommer du att utgå från kontoret i Örebro, för att sedan när du känner dig redo att vara självständig ta dig ut till företagets kunder med servicebilen runt om i Stockholm. Det är en resande tjänst där du utgår hemifrån.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattas av:
• Utföra installationer av vattenreningsutrustningar
• Utföra service av utrustning hos befintliga kunder
• Ansvara för uppstart av utrustning i form av testning och driftsättning
Vi söker dig som:
• Har jobbat praktiskt med tekniska lösningar sedan tidigare
• Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Har B-körkort
• Har erfarenhet av VA eller VVS-branschen sedan tidigare
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer att trivas i rollen hos JMS Vattenrening. Du är flexibel och tycker om att lära dig nya saker och har därför inget emot att byta arbetsuppgifter under dagens gång. Du uppskattar att knyta nya kontakter och har förmågan att förmedla en god servicekänsla till kunden. Vidare håller du en hög kvalité i ditt arbete och utför arbetsuppgifterna noggrant och strukturerat.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Mia Haaster
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
