Servicetekniker till ASM Foods
Bravura Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2025-09-08
Är du tekniskt kunnig och trivs i en omväxlande roll där varje dag innebär nya utmaningar? Har du dessutom förmågan att tänka snabbt, lösa problem och kommunicera tydligt? I rollen som servicetekniker hos ASM Foods erbjuds du en varierande och utmanande vardag där du spelar en viktig roll i att hålla produktionen i toppform.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos ASM Foods. Publiceringsdatum2025-09-08Om företaget
ASM Foods AB är en del av Barry Callebaut-koncernen, som är världens största tillverkare av kakao- och chokladprodukter och levererar högkvalitativa ingredienser till livsmedelsindustrin över hela världen. ASM Foods i Mjölby ansvarar för produktion, lagerhållning och distribution till såväl den svenska som den globala marknaden. Här präglas arbetet av ett starkt fokus på kvalitet och effektivitet för att möta den växande efterfrågan på företagets produkter. ASM Foods erbjuder en utmanande, dynamisk samt internationell arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter. Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker hos ASM Foods har du en bred och varierad roll där du arbetar med förebyggande underhåll, felsökning och akuta reparationer av processutrustning. Du är delaktig i det ständiga förbättringsarbetet och har en viktig roll i att säkerställa hög driftsäkerhet. I dina arbetsuppgifter ingår även att genomföra riskbedömningar, följa upp säkerhetsrutiner samt hantera kvalitetsavvikelser.
Du blir en viktig del av ett engagerat och sammansvetsat team inom underhållsavdelningen. Tillsammans arbetar ni för att optimera produktionstillgängligheten och delar ansvaret för både miljöarbete och kontinuerliga förbättringar inom verksamheten.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Tidigare arbetslivserfarenhet av liknande tekniskt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Meriterande med god förståelse för automatiserade processer och moderna system inom processindustrin
Beredskapstjänst ingår i rollen
Vi tror att du som söker tjänsten har tidigare erfarenhet av att arbeta i en liknande roll och har ett stort tekniskt intresse. Du tar stort ansvar för ditt arbete, säkerställer att du förstår vad som förväntas av dig och är noggrann med att leverera högsta kvalitet. Vidare har du lätt för att ta till dig nya arbetsuppgifter, är serviceinriktad och skapar struktur. Du trivs i en roll där du får utvecklas och är inte rädd för att ta initiativ eller fråga om hjälp. Du är flexibel och stimuleras av en vardag med högt tempo, snabba förändringar och problemlösning.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Mjölby Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller kring din ansökan är du välkommen att kontakta vår support genom att maila till info@bravura.se
eller ringa till nummer 010-171 47 10 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
