Servicetekniker Tennant städmaskiner
2025-12-29
Clean Machine Städmaskiner söker en servicetekniker till Småland för att förstärka vårt serviceteam.
Om jobbet:
Din huvuduppgift kommer att bestå i att serva och reparera städmaskiner på plats hos våra kunder, som är såväl industrier, städbolag och butiker m.m.
I arbetet kan även förekomma leveranser av maskiner och utrustning, samt utbildning av maskinförare.
Arbetet i fält kommer att vara självständigt med eget lager i bilen, och du kommer att ha direkt kontakt med våra kunder och dess personal för att själv planera in servicebesöken.
All planering av service-order, samt dokumentation om utfört arbete, och lager sköts digitalt via programmet Pyramid och dess mobil-app.
Du kommer att ha personlig Servicebil, och som stationerad i Smålandsregionen utgår man från hemmet, och behöver kunna ha sin servicebil parkerad där.
Din Bakgrund:
Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande, med förmågan att själv kunna såväl strukturera som omprioritera din tid efter kundernas behov.
Du kommer ifrån en liknande tjänst, eller har en bakgrund inom verkstad, reparation, fordon, eller liknande.
Som personliga egenskaper ser vi att du är en prestigelös, kommunikativ och förtroendeingivande person. Du är kreativ, en problemlösare, självgående, samt noggrann och strukturerad.
Dina Kunskaper:
Erfarenhet, eller utbildning i reparation av maskiner eller fordon, både mekaniskt och elektriskt.
Kunskaper i el och elektrisk felsökning, och gärna elektronik (svagström).
God vana att arbeta med dator.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Utbildningar i heta arbeten, samt SSG.
Erfarenhet av självständigt arbete i fält.
Om vår arbetsplats:
Clean Machine Städmaskiner generalagent för Tennant, samt återförsäljare av städmaskiner och utrustning från I-Team med flera leverantörer. I huvudkoncernen ingår även Repax Städmaskiner i Malmö, och tillsammans står vi för service och försäljning av Tennant i merparten av Götaland.
Vi erbjuder en positiv och trivsam arbetsplats med högt i tak, och mycket frihet under ansvar.
Vi värnar om våra anställda, och erbjuder friskvård och sjukvårdsförsäkring.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande så tveka inte att söka idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
