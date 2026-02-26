Servicetekniker Stockholm
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
Vill du representera ett globalt premiumvarumärke och samtidigt göra verklig skillnad för kundernas vardag? Trivs du i en självständig roll där du kombinerar teknik, problemlösning och genuin service?
Miele söker nu en servicetekniker som vill bli en viktig del av Mieles team, ett team där värderingar, laganda och kundfokus kommer först. Ansök redan idag.
Servicetekniker Stockholm: Rollen - mer än bara teknik.
Som servicetekniker hos Miele arbetar du med service, installation och felsökning av vårt breda sortiment av proffsprodukter: från vitvaror samt tvättlösningar för både tvättstugor, industri och känsliga miljöer som labb och dental.
Men lika viktigt som tekniken är känslan du ger våra kunder. Du är Mieles ansikte utåt, den som skapar trygghet, förtroende och lösningar när det verkligen behövs.
Rollen innebär:
Självständigt planera och utföra serviceuppdrag, du utgår hemifrån med servicebil.
Felsökning, underhåll och installation hos både företagskunder.
Att se och förstå kundens behov, även när det inte är uttalat.
Tydlig kommunikation och rådgivning kring användning, skötsel och tillbehör.
Dokumentation och rapportering i våra system.
Proaktivt bidra med värde, exempelvis genom rekommendation av serviceavtal.
Dela med varandra kunskap och erfarenhet så att man hjälps åt
Resor i rollen förkommer.
Miele söker dig som:
Hos Miele är det dina värderingar, ditt sätt att vara och din laganda som gör skillnad. Teknik kan vi lära ut, men inställning är något annat.
Du är rätt för Miele om du:
Har en naturlig känsla för service och tycker om att möta människor
Sätter laget före jaget och skapar energi omkring dig
Är lugn, lösningsorienterad och håller huvudet kallt när saker kokar över
Tar ansvar, är transparent och självgående i din vardag
Har ordning, struktur och förmåga att planera din egen arbetsdag
Är nyfiken, hungrig på att utvecklas och öppen för feedback
Förstår värdet av att representera ett starkt premiumvarumärke
Har dokumenterade kunskaper inom el, genom utbildning eller arbetslivserfarenhet
Ett starkt teknikintresse.
Erfarenhet av servicearbete.
Flytande svenska och god engelska.
God datorvana.
B-körkort.
Meriterande med erfarenhet av automation, nätverk eller kemi.
Vad du får hos Miele:
Ett globalt premiumvarumärke som lever som vi lär: kvalitet, tillit och långsiktighet.
En stark teamkultur där man hjälper varandra och håller vad man lovar.
Gedigen onboarding och kontinuerlig utbildning.
Servicebil som utgår hemifrån.
Work-life balance och stort ansvar under frihet.
Bonus kopplad till det mervärde du skapar för kunden.
Förmåner & villkor:
Kollektivavtal (Svensk Handel/Unionen).
5 veckors semester + 3 extra dagar/år och 37,5 h ATF.
Friskvård 3 500 kr/år. Lunchförmån.
Betald parkeringsplats för servicebilen.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Miele med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Om Miele:
Miele är ett av världens mest välkända premiumvarumärken inom hushållsprodukter och professionell utrustning. Vi står för kvalitet, långsiktighet och ansvar. I Sverige består teamet av 14 egna servicetekniker och ca 65-68 servicepartners. Mieles servicefunktion är kärnan i verksamheten, varje kundmöte är en möjlighet att stärka varumärket. Ersättning
