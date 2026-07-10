Servicetekniker Mercedes-Benz Umeå
Bilia AB / Maskinreparatörsjobb / Umeå Visa alla maskinreparatörsjobb i Umeå
2026-07-10
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Är du en problemlösare med ett öga för detaljer och samtidigt tekniskt kunnig? Då kan du vara den vi söker som servicetekniker till Bilia Center Auto AB peronbilsverkstad i Umeå. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Varför välja Bilia
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.
Vi tycker man ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som servicetekniker arbetar du med service, reparationer och underhåll av både nya och begagnade personbilar. Du ansvarar för att identifiera problem och hitta effektiva lösningar med hög kvalitet och noggrannhet. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor för att säkerställa bästa möjliga resultat för kunden.
Vad vi önskar av dig
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där du får arbeta lösningsorienterat och utvecklas över tid. Du är noggrann, engagerad och vill bidra till teamets framgång.
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av liknande arbete (meriterande)
Erfarenhet av diagnosarbete (meriterande)
God problemlösningsförmåga
Vilja att utvecklas och lära nyttÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Placering är på Bilia Center Auto AB i Umeå.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
906 21 UMEÅ Arbetsplats
Bilia Kontakt
Verkstadschef
Simon Johansson simon.johansson2@bilia.se Jobbnummer
9999025