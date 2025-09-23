Servicetekniker Karlskrona/Ronneby
Konecranes AB / Elektronikjobb / Karlskrona Visa alla elektronikjobb i Karlskrona
2025-09-23
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konecranes AB i Karlskrona
, Kalmar
, Kristianstad
, Växjö
, Ljungby
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
At Konecranes, we believe that great customer experience is built on the people behind the Konecranes name. Everything we do, we do with passion and drive. We believe diversity drives business success and is the foundation for our growth. We welcome different backgrounds and skills that enrich our community and we promote a place where we can ALL be ourselves. This is what makes Konecranes a unique place to work.
Har du en bra grundförståelse för el och är dessutom duktig på att meka? Välkommen till Konecranes som servicetekniker!
Om rollen
Vårt team i Karlskrona söker dig som är duktig på el och gillar att skruva. I distriktet är vi ett tio-tal tekniker som ställer upp för varandra och har en härlig stämning. Här får man mycket frihet under ansvar, där du arbetar ute hos våra kunder med att serva traverser, kranar och lyftutrustning.
En vanlig arbetsvecka kan innehålla:
Förebyggande underhåll
Felsökningar
Reparationer
Montage och installering av nya produkter.
Kravspecifikation
Hos oss är samarbete viktigt. Eftersom arbetsmiljön ibland kan vara krävande, behöver du kunna kommunicera och förstå grundläggande svenska och engelska. Du behöver också ha giltigt B-körkort för att kunna resa runt till våra kunder. Självklart är du också trevlig och har ett kund- och service-orienterat mindset. Att ge kunder förslag på förbättringar uppskattas alltid om det hjälper dem att bibehålla en avbrottsfri produktion.
Du som söker behöver ha grundläggande elförståelse, gärna som industrielektriker. Erfarenhet av mekaniskt arbete, gärna inom industrin, är också positivt. Har du arbetat som resande servicetekniker är det ett stort plus.
Ytterligare information
Hos oss får du en marknadsmässig lön och ett individuellt bonusprogram för just servicetekniker. Du får en riktigt bra introduktion tillsammans med andra nyanställda tekniker. Vi utbildar dig därefter löpande för att se till att du utvecklas och alltid har en hög kunskapsnivå inom området.
På Konecranes värderar vi dig som medarbetare högt! Vi vill ha en miljö där du trivs med ditt arbete, känner dig respekterad och får utmanande och intressanta ansvarsområden.
Tjänsten är placerad i Karlskrona eller Ronneby med omnejd. Publiceringsdatum2025-09-23Övrig information
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta rekryterande chef, Palle Ronnebäck, på palle.ronneback@konecranes.com
eller 076-695 47 38.
Vi gör urval löpande och därför är det viktigt att du ansöker så fort som möjligt. Tjänsten kan komma att bli tillsatt före sista ansökningsdag. Skicka in en presentation av dig och dina tidigare erfarenheter direkt!
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.
Konecranes moves what matters. Konecranes är en global ledare inom materialhanteringslösningar, med ett brett kundregister från flera branscher. Vi sätter konsekvent riktmärket inom branschen, från dagliga förbättringar till avgörande genombrott, genom vår vetskap om att det alltid finns ett säkrare, mer produktivt och mer hållbart sätt. Därför har Konecranes, med sina cirka 16 000+ anställda i över 50 länder, förtroendet att varje dag lyfta, hantera och flytta det som världen behöver. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konecranes AB
(org.nr 556063-8826), https://www.konecranes.com/sv
Karlskrona (visa karta
)
372 80 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9523029