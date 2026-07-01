Servicetekniker inom ventilation i Karlshamn
Bravida Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Karlshamn Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Karlshamn
2026-07-01
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Vi söker en Servicetekniker inom ventilation som har kunskap om injustering och behörighet inom OVK till vårt team i Blekinge.
Vill du ha ett jobb med frihet, variation och möjlighet att göra verklig skillnad för dina kunder? Då har vi jobbet för dig.
På Bravida i Blekinge söker vi nu en servicetekniker inom ventilation med kunskap inom injustering och OVK. Här får du ett självständigt och varierande arbete där du planerar din egen vardag samtidigt som du har ett starkt team bakom dig.
Vi söker dig som gillar teknik, problemlösning och kundkontakt – och som vill vara med och skapa energieffektiva fastigheter med ett bra inomhusklimat.
Vad får du hos oss?
✅ Stor frihet under ansvar
✅ Varierande arbetsdagar och spännande uppdrag
✅ Möjlighet att utvecklas inom ventilation, OVK och injustering
✅ Kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet
✅ Servicebil och moderna digitala verktyg
✅ En trygg arbetsgivare med stark lokal närvaro
✅ Schyssta villkor och attraktiva förmåner
Hos oss får du det bästa av två världar. Tryggheten och möjligheterna i Nordens ledande installationsföretag, kombinerat med närheten och gemenskapen i det lokala teamet.
Om jobbet
Som servicetekniker ventilation arbetar du självständigt med service, felsökning, injustering och OVK-besiktningar i olika typer av fastigheter och anläggningar. Du ansvarar för att planera och genomföra dina uppdrag med hög kvalitet och säkerhet, samtidigt som du bygger långsiktiga relationer med våra kunder.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Service och underhåll av ventilationssystem
OVK-besiktningar
Felsökning och optimering av ventilationsanläggningar
Driftsättning av ventilationssystem
Injustering av ventilationsanläggningar
Kundrådgivning och förbättringsförslag
Dokumentation och uppföljning av genomförda arbeten
Ingen dag är den andra lik, vilket gör rollen både varierande och utvecklande.
Ett team som gillar att lyckas tillsammans
På vår ventilationsavdelning i Blekinge arbetar vi nära varandra och hjälper varandra att lyckas. Vi har en stark laganda, hög kompetens och en gemensam vilja att hela tiden utvecklas och bli lite bättre.
Vi vet att de bästa resultaten skapas när människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga.
Vi söker dig som
Har gymnasieutbildning eller annan relevant teknisk utbildning
Har B-körkort
Har kunskap inom styr- och reglerteknik
Har erfarenhet av injustering
Har OVK-behörighet
För oss är personligheten minst lika viktig som erfarenheten. Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och tycker om att skapa goda relationer med kunder och kollegor. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har ett starkt driv att hitta de bästa lösningarna.
Du bidrar med positiv energi, håller vad du lovar och är stolt över att leverera ett arbete med hög kvalitet. Hos oss värdesätter vi personer som vill utvecklas, samarbeta och bidra till teamets framgång.
Därför väljer många Bravida
På Bravida är våra medarbetare vår viktigaste tillgång. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med kunniga kollegor och engagerade ledare.
Vi erbjuder bland annat:
✔ Friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar
✔ Förmånliga försäkringar
✔ Kompetensutveckling och utbildningar
✔ Karriärmöjligheter inom hela Bravida
✔ En arbetsplats där säkerhet, kvalitet och trivsel står i fokus
När du växer, växer vi.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om hur det är att arbeta som servicetekniker ventilation hos oss på Bravida Blekinge. Sista ansökningsdag 9 augusti 2026.
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter. Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.bravida.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188)
374 30 KARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Kontakt
Avdelningschef
Anders Bergfors anders.bergfors@bravida.se +46703796527 Jobbnummer
9987178