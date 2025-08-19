Servicetekniker inom fordonsmonterade system
Botek Systems AB är en ledande aktör inom fordonsmonterade vågsystem och RFID-baserad registrering för avfallsindustrin. Sedan starten 1978 har Botek utvecklat innovativa lösningar som digital vägning, ruttplanering och realtidsdata, vilka bidrar till en mer hållbar och effektiv avfallshantering. Företaget har sitt huvudkontor i Ulricehamn och finns även i Stockholm.
Vad vi erbjuder
Hos Botek blir du en del av ett familjärt team där teknik, kvalitet och samhällsnytta går hand i hand. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stora möjligheter att utvecklas. Du får en noggrann introduktion och internutbildning, där målet är att du på sikt blir ackrediterad och helt självgående i rollen.
Vi erbjuder bland annat:
Marknadsmässig lön och kollektivavtalade villkor
Tillsvidareanställning efter inledande provanställning
Arbetstider: måndag-torsdag 06.00-15.00, fredag 06.00-13.00
Utvecklingsmöjligheter inom både teknik och service
En arbetsplats med stark framtidstro där din insats gör skillnad för både kund och samhälle
Vad tjänsten innebär
Som servicetekniker hos Botek får du en varierad och utvecklande vardag där du arbetar både praktiskt och problemlösande. Huvudfokus ligger på installation, service och reparation av våg- och RFID-system för insamlingsfordon. Arbetet sker främst i verkstaden i Järfälla, men kan även innebära kundbesök runtom i Mälardalen.
Du kommer att arbeta med: Installation av vågar och elektroniska system på fordon
Felsökning och reparation av mekaniska och elektriska komponenter
Löpande service, underhåll och kontroller på årsbasis
Dokumentation och uppföljning av utfört arbete
Kundkontakt vid leverans, installation och support
Vem vi söker
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och vill kombinera praktiskt arbete med problemlösning. Du är ansvarsfull, noggrann och trivs både med att arbeta självständigt och i team. Med rätt inställning och vilja att lära kan du växa in i rollen - här är det din motivation som är viktigast.
Vi ser gärna att du har: Utbildning eller erfarenhet inom el, mekanik eller fordonsteknik
Grundläggande elkunskaper och förmåga att läsa enklare elscheman
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Engelska är meriterande
B-körkort är ett krav
Personliga egenskaper som uppskattas: Flexibel och lösningsorienterad
Strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
Orädd för nya utmaningar och nyfiken på att utvecklas inom teknik
Om 2Complete
Som konsult hos 2Complete omfattas du alltid av kollektivavtal, vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Du får en engagerad konsultchef som följer dig genom uppdraget och säkerställer att du har rätt förutsättningar för att lyckas och utvecklas.
2Complete är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. Vi är dessutom utnämnda till Gasellföretag 2022 - en utmärkelse som tilldelas Sveriges mest hälsosamma och snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334), https://www.botek.se/ Arbetsplats
Botek Systems AB Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9466158