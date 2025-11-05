Servicetekniker fastighet till VO Gävle
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som servicetekniker ansvarar du för fastighetsskötseln i enlighet med gällande gränsdragningslista med hyresvärden och utifrån lokal arbetsbeskrivning. Tjänsten innebär en nära samverkan med kriminalvårdens personal, hyresvärden och externa entreprenörer. Arbetsuppgifterna består av verksamhetsknuten fastighetsdrift så som felsökning, reparation och underhåll samt att hantera och åtgärda felanmälningar från anstaltens olika verksamheter. Det förekommer även administrativa uppgifter som att hantera beställningar och fakturor. I rollen kan det även förekomma samarbete med säkerhetstekniker vid service och underhåll av lås, passersystem och övrig säkerhetsteknisk utrustning.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, tar egna initiativ och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är trygg, stabil och har självinsikt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Det är viktigt att du har en god fysisk förmåga, då vissa av arbetsuppgifterna i tjänsten kan vara fysiskt krävande.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Arbetslivserfarenhet inom fastighetsdrift eller fastighetsservice (där erfarenhet i närtid ses som särskilt meriterande)
* God datorvana
* Manuell B-körkort
* Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
* Utbildning eller kurser med fastighetsteknisk inriktning
* Erfarenhet av inköp, beställningar och fakturahantering
* Erfarenhet av passersystem och administration av passerkort
* Erfarenhet eller kunskap om låssystem och säkerhetsarbete
* Erfarenhet av arbete med småmotorer (exempelvis trädgårds- eller maskinutrustning)
* Behörighet för hjullastare och truck
* Erfarenhet av Kriminalvårdens verksamhet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
