Servicetekniker Danderyd
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Danderyd
På Nordic Netmedia & Sales AB jobbar vi med ventilation, sanering och sotning. Som anställd hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team där kompetenta, passionerade och serviceinriktade medarbetare är framgångsfaktorn för att nå våra mål.
Vi söker servicetekniker för arbete med ventilationsrengöring. I tjänsten ingår att rengöra ventilationssystem på primärt villor och fritidsfastigheter. Vi är ett familjeföretag med stora ambitioner att växa. Vi kan erbjuda ett mycket självständigt arbete med goda villkor och en hög grad av eget ansvar. Vi har fokus på att ha 100% nöjda kunder och vår vision är att vara bäst när det gäller servicegrad till kund både innan, under och efter vårt besök.
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen: - Rengöring av samtliga ventilations kanaler och don - mögel och Fuktsanering - Funktionskontroll - Luftflödeskontroll - Byte av filter i aggregat - Bemöta kunder med högsta kvalité på servicePubliceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
Du är en serviceinriktad, social och självgående person med en god samarbetsförmåga och en hög arbetskapacitet. Du är en ansvarsfull person som värdesätter kvalitet i både ditt arbete och bemötandet av kunder. Du hanterar Svenska språket mycket väl i både tal och skrift och framför allt du gillar att arbeta.
Körkortskrav B-körkort fordras.
Arbetstid och omfattning Heltid, deltid, timanställning, projekt enligt överenskommelse
Arbetsplats
Hemma hos kund, Stockholm med omnejd
Våra tekniker med tjänstebil utgår hemifrån eller från vårt huvudkontor på Brovägen 5 i Stocksund Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
Sara Stag behzad.roodechi@gmail.com Jobbnummer
9458958