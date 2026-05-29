Kundansvarig inom eftermarknad till internationellt teknikbolag
Här är ett förslag i en mer anonym och modern Wrknest-stil, med fokus på möjligheten, affären och personlighet snarare än bara kravprofilen:
Vill du kombinera relationsbyggande försäljning med teknik och affärsutveckling? Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av eftermarknadsaffären hos ett internationellt bolag inom tekniska installationer och service.

Publiceringsdatum: 2026-05-29

Om tjänsten
I rollen som Kundansvarig inom eftermarknad kommer du att arbeta med bolagets befintliga kunder i Skandinavien. Här handlar det inte om kall försäljning - kunderna finns redan och ditt fokus blir istället att bygga långsiktiga relationer, förstå kundernas behov och identifiera möjligheter till merförsäljning och förbättrade servicelösningar.
Du blir en viktig del i att utveckla och stärka eftermarknadsaffären, där potentialen är stor och där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och kundupplevelse framåt.
Rollen innebär ett nära samarbete med både servicetekniker och interna koordinatorer för att säkerställa hög kvalitet genom hela kundresan - från behovsanalys och offert till genomförande och uppföljning.
Tjänsten innefattar även resor inom Skandinavien, där du kommer att träffa kunder på plats tillsammans med servicetekniker för att bygga relationer och utveckla affären vidare.Arbetsuppgifter
Ansvara för och utveckla relationer med befintliga kunder
Identifiera behov och möjligheter till merförsäljning
Ta fram offerter och följa upp affärer
Samarbeta nära servicetekniker för att fånga upp kundbehov
Delta i kundmöten och resor inom Skandinavien
Vara delaktig i utvecklingen av bolagets eftermarknadsaffär
Vi söker dig som
Dina personliga egenskaper kommer vara avgörande för att lyckas i rollen. Du är initiativtagande, relationsskapande och trivs i en roll där du får ta eget ansvar och driva dialoger framåt.
Du har ett tekniskt eller mekaniskt intresse och känner dig bekväm med att prata teknik med kunder och kollegor. Kanske har du tidigare arbetat inom teknik eller så har du ett stort intresse privat, exempelvis för fordon, mekanik eller automation.
För att trivas i rollen tror vi även att du:
Är kommunikativ och inger förtroende
Har ett starkt driv och är snabb på att agera
Trivs med kundkontakt och relationsbyggande
Har förståelse för teknik, el och automation
Är strukturerad och bekväm med offerter och administration
Det är meriterande om du tidigare arbetat inom exempelvis teknisk försäljning eller som servicetekniker.
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt Plats: Västsverige Omfattning: Heltid Resor: Förekommer inom Skandinavien. Ca 4-5 resdagar per månad fördelat på 1-2 veckor.
Urval sker löpande och vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25
