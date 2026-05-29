SSG Facility Services söker lokalvårdare
Vill du arbeta i ett företag där ordning, ansvar och gemenskap är viktiga delar av vardagen?
SSG Facility Services växer och söker nu fler engagerade lokalvårdare till vår verksamhet i Motala, Linköping, Mjölby, Vadstena och Skänninge.
Hos oss får du ett viktigt arbete där du bidrar till rena, trygga och välskötta miljöer för våra kunder.
Vi arbetar med både företag, fastighetsägare och privatkunder och utför bland annat företagsstädning, hemstädning, trappstädning, flyttstädning, fönsterputs och specialstädning.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Som lokalvårdare hos SSG Facility Services arbetar du nära våra kunder och blir en viktig representant för företaget.
Du ansvarar för att utföra städuppdrag enligt instruktion, tidsplan och kvalitetskrav.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
• Daglig städning hos företag och privatkunder
• Trappstädning och fastighetsstädning
• Flyttstädning och storstädning
• Fönsterputs och enklare specialuppdrag
• Påfyllning av material och rapportering av avvikelser
• Kontakt med arbetsledare och kundcenter kring tider, nycklar och uppdrag
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
• Tycker om att göra ett bra jobb och lämna rent efter dig
• Kan arbeta självständigt men också fungera bra i team
• Har ett trevligt bemötande mot kunder och kollegor
• Förstår vikten av att komma i tid och följa instruktioner
• Är flexibel och kan hjälpa till där behov finns
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande, men rätt inställning, ansvarskänsla och vilja att lära sig är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
• Ett arbete i ett växande företag med tydliga rutiner
• Stöd från arbetsledare och kollegor
• Möjlighet att utvecklas inom lokalvård och service
• Ett företag där vi arbetar med samverkan, enkelhet och gemenskap
• Kollektivavtalsenliga villkor (Almega Serviceföretagen - Serviceentreprenad)
På SSG Facility Services arbetar vi med våra interna arbetssätt SSG Gässen, SSG Spegeln, SSG Kaizen och SSG Trappan.
Det betyder att vi vill skapa starka team, bemöta andra som vi själva vill bli bemötta, förbättra oss varje dag och ge medarbetare möjlighet att växa i sin roll.
Anställning
Omfattning: Behovsanställning, deltid eller heltid enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning eller visstidsanställning, beroende på behov och uppdrag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal Almega Serviceföretagen - ServiceentreprenadSå ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan till SSG Facility Services!
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: heidi.sjogren@ssgfs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SSG Facility Services AB
(org.nr 556806-7895)
Medevivägen 73 (visa karta
)
591 50 MOTALA Arbetsplats
Medevivägen 73 Kontakt
Heidi Sjögren heidi.sjogren@ssgfs.se 0735420875 Jobbnummer
9935734