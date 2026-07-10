Servicetekniker
Truckservice P Jensen AB / Maskinreparatörsjobb / Ängelholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Ängelholm
2026-07-10
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Truckservice P Jensen AB startades för 20 år sedan och är familjeägt. Vi servar, reparerar, säljer och hyr ut truckar. Vi är idag fyra medarbetare och letar efter ytterligare en ny kollega. Du blir en viktig del av företaget med korta beslutsvägar och med nära kontakt till kunder.
Vi söker en servicetekniker som kommer att åka runt till våra kunder för service, felsökning och reparation av framförallt truckar.
Vårt kundområde sträcker sig från Malmö i syd till Varberg i norr.
Du är tekniskt intresserad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt, då det är mycket ensamarbete.
Du kommer ha din egen servicebil som du själv ansvarar för.
Du skall ha erfarenhet som mekaniker, meriterande om det är med truckar.
Vi har väldigt hög och snabb servicenivå då kunden alltid står i fokus.
Måndag - Fredag 07.00-16.00 eller enligt överenskommelse.
Lön efter överenskommelse och erfarenhet.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: Algotjensen@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Truckservice P Jensen AB
(org.nr 556769-1505)
Starby Landsväg 373 (visa karta
)
262 95 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9999929