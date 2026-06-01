Servicetekniker
2026-06-01
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 50 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Rudbecklaboratoriet är ett campus inom medicin och farmaci och är beläget på gångavstånd från Akademiska sjukhuset. Här arbetar ca 700 anställda med forskning och utbildning vid totalt 6 institutioner, samt medarbetare vid kliniska sjukhuslaboratorier. Intendenturorganisationens uppgift är att vara ett stöd och tillhandahålla service för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. För närvarande arbetar 8 personer vid intendenturen Rudbecklaboratoriet. Intendenturen kommer under andra halvan av 2026 att få ansvar för ytterligare en byggnad belägen på Dag Hammarskjölds väg 17. Därför behöver vi nyanställa två till tre personer som servicetekniker.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker ingår du i ett team som arbetar med verksamhetsnära service. Tillsammans löser teamet flera olika uppgifter inom intendenturens ansvarsområden. På sikt anpassas tjänsterna utifrån behov och dina intressen där du får ett huvudansvar för vissa uppgifter. Eftersom placeringen kommer att vara inom en för oss ny byggnad kommer du som servicetekniker att få ta en aktiv del i att bygga upp arbetssätt och rutiner. Intendenturens verksamhet omfattar: Inköp och hantering av AV-teknik i mötesrum och föreläsningssalar samt att ge användarstöd för AV-tekniken. Godsmottagning samt hantering av post och paket inom byggnaden. Vaktmästeri för inredningsservice och underhåll av möbler. Skötsel av soprum och förråd. Arbetet kan vara fysiskt krävande då tunga lyft förekommer. Tillsyn och skötsel av hörsalar, seminarierum, studieplatser, lunchrum och andra gemensamma utrymmen. Hantering av lokalbokningar, larm, nycklar och passerkort. Arbetet innebär även kontakt med fastighetsägarens driftsorganisation, lokalvården, studenter samt att hantera frågor som inkommer via mail och telefon.
Kvalifikationskrav
Relevant teknisk utbildning på minst gymnasienivå, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. God generell datorvana samt teknisk förståelse. Kunskap om AV-teknik. Praktiskt handlag gällande t.ex. snickeri och montering. Förmåga att kommunicera på svenska och engelska både i tal och skrift med skilda grupper inom verksamheten, såsom universitetslärare, studenter, administratörer, systemutvecklare, driftorganisation och externa gäster. För att trivas och vara lyckosam i rollen som servicetekniker ska du vara lösningsorienterad, flexibel och tycka om att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Ditt arbetssätt kännetecknas av en hög ambition av att ge service och en förmåga att kunna sätta dig in i nya situationer med viljan att hjälpa. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du passar in i och kompletterar personalgruppen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kännedom om universitetets organisation och digitala system. B-körkort.
Om anställningarna
Anställningarna är tillsvidareanställningar (provanställning kan komma att tillämpas)
Antal anställningar 2-3. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2026-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Intendent Henrik Ortsäter, 018 - 471 4813, henrik.ortsater@uu.se
Välkommen med din ansökan senast fredag 26 juni 2026, UFV-PA 2026/1817
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
