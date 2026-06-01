Specialistläkare till psykiatrisk öppenvård
2026-06-01
Nu söker vi specialistläkare psykiatri till mottagningarna 4 och 5 i Karlstad.
Din arbetsplats
Psykiatrisk öppenvård Karlstad är centralt belägen och ingår i Område psykiatriska
specialiteter. Verksamhetsområdet psykiatrisk öppenvård består av länets psykiatriska öppenvårdsmottagningar samt ätstörningsmottagning, mottagningen för emotionell instabilitet, LARO-mottagningen samt en egen ST-läkarenhet.
Psykiatrisk öppenvård Karlstad/ Lagergrens gata 2 och 4 består av fyra likvärdiga mottagningar med patientfördelning utifrån födelsedatum. Mottagningarna är tillfälligt belägna i Karlstads inre hamn. Vårt uppdrag är specialistpsykiatrisk vård och behandling för patienter med medel till svår psykiatrisk problematik samt andra allmänpsykiatriska tillstånd.
Verksamheten i Karlstad har ett upptagningsområde på cirka 140 000 och innefattar
kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga.
Nu söker vi specialistläkare psykiatri till mottagningarna 4 och 5 i Karlstad. På mottagningarna arbetar fysioterapeuter, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, läkare, skötare, arbetsterapeuter, vårdadministrationer samt en enhetschef per mottagning
Vi eftersträvar ständigt förbättringar av verksamheten och som läkare har du stor
möjlighet att få vara med och utveckla samt påverka vården och våra arbetssätt på
möjlighet att få vara med och utveckla samt påverka vården och våra arbetssätt på
mottagningen. Region Värmland har ett stort engagemang för att utveckla och ta tillvara all den kompetens och kapacitet som våra medarbetare besitter. Målet är att skapa en modern och fungerande sjukvård med patienten i fokus. Utvecklingsarbetet är medarbetar styrt utifrån modellen Modern Area och sker i samarbete med Magnus Lord.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dig som läkare hos oss är psykiatriskt behandlingsarbete såsom psykiatrisk bedömning/basutredning och medicinsk behandling. Du träffar dina läkarkollegor inom psykiatrisk öppen- och slutenvård en eftermiddag per månad samt deltar i verksamhetsövergripande forum med ledningen.
Vi har tvärprofessionella behandlingskonferenser där samtliga professioner deltar och här deltar även du som läkare. Vi har ronder dagligen där sjuksköterskor och läkare deltar. Du handleder läkarstudenter, ST/AT/BT vid behov och även teamet för övrigt i medicinska frågor och är ett stöd till enhetschef i medicinska prioriteringar. Du deltar i utvecklingsarbeten utifrån forskning och evidensbaserad vård för att utveckla vården på mottagningen med patientens bästa i centrum.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad specialistläkare i psykiatri.
Du har ett stort patientfokus och arbetar med ett samarbetsinriktat och lösningsorienterat förhållningssätt. Som person är du initiativtagande, stabil och har god förmåga att anpassa ditt bemötande efter situation och individ.
Tillsammans med övriga i teamet tar du ansvar för att upprätthålla hög patientsäkerhet och kvalitet i vården. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt din förmåga att kommunicera och samverka med både kollegor och andra aktörer.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Psykiatrisk mottagning 4 och 5 i Karlstad Jobbnummer
9938114