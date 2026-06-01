Trollhättan Energi söker en kundservicemedarbetare
2026-06-01
Vill du vara med och skapa riktigt bra kundupplevelser varje dag samtidigt som du bidrar till vår affär? Nu söker vi en ny kollega till Kundservice.
Hos oss är Kundservice en viktig del av helheten. Här möter vi kunden i avgörande ögonblick, guidar i komplexa frågor och bidrar aktivt till att utveckla våra affärer. Du blir en del av en verksamhet i förändring där vi både stärker det personliga mötet och utvecklar våra digitala kundresor.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare är du en nyckelperson i kundmötet. Du möter våra kunder via telefon, mejl och digitala kanaler och hjälper dem i frågor som rör elhandel, elnät, fiber, värme, avlopp, vatten och återvinning.
Du arbetar rådgivande och pedagogiskt och hjälper kunder att förstå våra tjänster och göra bra val. Samtidigt är du en del av vår försäljning i inkommande kontakter, där du på ett naturligt sätt fångar behov och presenterar relevanta erbjudanden.
Vi står inför en utveckling där fler ärenden hanteras digitalt, vilket innebär att du också är med och bidrar till hur vi kan arbeta smartare och mer tillgängligt framåt.
Vi söker dig som
Har gymnasiekompetens gärna inom försäljning och service
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
Har grundläggande IT-kunskaper (Office)
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av kundservice och energimarknaden
Behärskar ytterligare språk
Dina personliga egenskaper
Har ett genuint intresse för service och kundrelationer
Lugn, tydlig och pedagogisk i din kommunikation
Trivs med att hantera flera olika typer av ärenden och tycker om att lösa problem
Har ett affärsmässigt förhållningssätt och känner dig bekväm i att arbeta med försäljning i dialog med kund
Är strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt
Gärna bidrar med idéer kring hur vi kan utveckla vårt arbetssätt och våra digitala kanaler
Därför ska du välja Trollhättan Energi
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där kundmötet står i centrum och där vi tror på kombinationen av personlig service och smarta digitala lösningar
Vi har höga ambitioner för både kundnöjdhet och arbetsmiljö, där du blir en viktig del i att vi lyckas
Ett meningsfullt och viktigt uppdrag i en samhällsviktig och utvecklande bransch som gör skillnad för väldigt många människor och för framtidens hållbara samhälle
Ett medelstort företag där spannet mellan beslut och handling är kort
En arbetsplats och ett företag som är uppskattat av både medarbetare och kunder enligt regelbundna medarbetar- och kundundersökningar
En arbetsplats som ligger 5-10 minuters promenadväg från Resecentrum i Trollhättan
Läs mer om våra förmåner och vårt hållbarhetsarbete på vår webbplats.
Ansökningsförfarande
Klicka på Sök jobbet för att komma direkt till ansökningsformuläret.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Henrik Larsson, Avdelningschef Kundservice, telefon: 0520-497525 eller e-post: henrik.larsson@trollhattanenergi.se
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, telefon 0520-497588.
Löpande urval tillämpas och din ansökan vill vi ha senast den 2026-06-15. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål – att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga – ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättan Energi Aktiebolag
(org.nr 556194-6921), https://www.trollhattanenergi.se/
Förrådsgatan 2
461 32 TROLLHÄTTAN
Marknad, Kundservice
Henrik Larsson henrik.larsson@trollhattanenergi.se 0520-497525
