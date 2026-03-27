Servicetekniker
2026-03-27
Robatech Nordic ABi Halmstad är ett helägt dotterbolag till Robatech AG som är en global ledare för innovativ och hållbar limappliceringsteknik för smältlim och kallim med huvudkontor i Muri, Schweiz. Företaget grundades 1975 och man bedriver med stor framgång verksamhet i mer än 80 länder genom lokala försäljnings- och serviceorganisationer. Robatech har ca 700 anställda "worldwide" varav ca 200 personer arbetar på huvudkontoret. Robatech Nordic AB bedriver sin verksamhet i Norden genom bolag iSverige, Norge och Danmark. Koncernen har en hög kompetens och mer än 50 års erfarenhet när det gäller limappliceringsteknik, man erbjuder kompletta systemlösningar, service, support och reservdelar.
Med placering i Halmstad söker vi nu en Servicetekniker
Som servicetekniker kommer du att arbeta med service och underhåll av våra limsystem och lösningar hos kunder i Sverige. Våra kunder återfinns främst inom industrisegmentet, däribland förpacknings-, livsmedels-, möbel-, trä-, filter- och grafisk industri. Du kommer att arbeta nära både kunder och våra projektledare för att säkerställa att våra produkter fungerar optimalt och motsvarar kundernas behov.
Arbetet innebär en hel del resande och övernattningar, då du besöker kunder över hela landet för att säkerställa hög service och support. Du kommer fortlöpande få internutbildningar.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och erfarenhet av att arbeta som servicetekniker, gärna inom industriell utrustning eller liknande områden. Du behöver ha goda kunskaper i både svenska och engelska och känna dig bekväm med att arbeta i en digital miljö. Det är en fördel om du har erfarenhet från förpacknings-, livsmedels-, möbel-, trä-, filter- eller grafisk industri.
Som person är du flexibel, socialt kompetent och en lagspelare som trivs i ett team men även klarar av att arbeta självständigt ute hos kunder. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett starkt eget driv. Att planera ditt arbete, ta ansvar och leverera i tid är självklarheter för dig. Körkort B är ett krav.
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete i ett internationellt företag med goda möjligheter till utveckling. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, motivation och laganda är centrala delar av vår företagskultur.
Frågor kring tjänsten besvaras av Andreas Nilsson 0701-460 391 och Carin Mossberger 0701-460 390. Vi ser fram emot din ansökan snarast, urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Ryttarevägen 18B
)
302 62 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Robatec Nordic AB Jobbnummer
9822624