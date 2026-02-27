Servicetekniker
Vill du arbeta med teknik i framkant, frihet under ansvar och kollegor i toppklass? Prowash växer och söker nu en Servicetekniker med utgångspunkt Uppsala!Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Med över 40 år i branschen vet Prowash vad som gör skillnad för en framgångsrik biltvättsverksamhet - och vägen dit. Deras drivkraft är att den kunskapen varje dag ska skapa värde för deras kunder.
Prowash säljer och installerar över 150 tvättar och reningsverk per år hos såväl enskilda entreprenörer som nationella kedjor. Det innebär att Prowash är marknadsledande inom fordonstvätt - en position man dagligen gör sitt yttersta för att förtjäna.Om tjänsten
Som servicetekniker hos Prowash utgår du från din bostad med fullt utrustad servicebil och arbetar ute hos kund med service, underhåll och felsökning av biltvättsanläggningar. Du ansvarar för att Prowash kunder får en trygg, driftsäker och välfungerande anläggning - och gärna lite bättre än de förväntar sig.
Arbetet är varierande och självständigt, men du har alltid ett starkt team i ryggen.Arbetsuppgifter
Planerad service och förebyggande underhåll
Felsökning och reparationer (mekanik & el)
Akuta serviceinsatser vid behov
Dialog med kund och förbättringsförslag kring anläggningen
Vi söker dig som
Är en lagspelare som samtidigt trivs med eget ansvar
Nyfiken, lösningsorienterad och vill utvecklas tekniskt
Strukturerad och professionell i kundkontakt
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av mekanik samt grundläggande elkunskaper
Erfarenhet som servicetekniker, fälttekniker eller montör (meriterande)
Förmåga att läsa och förstå tekniska manualer
Svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
B-körkortÖvrig information
Prowash erbjuder ett spännande arbete med projekt runt om i Sverige, där du får möjlighet att kombinera montage och service. Du blir en del av ett starkt team med bra stämning och tydlig Prowash-anda, samtidigt som du har goda utvecklingsmöjligheter i ett marknadsledande bolag.
I denna rekrytering samarbetar Prowash med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
.
Vi ser fram emot din ansö
