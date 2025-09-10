Servicetekniker
Vi söker en tekniskt kunnig servicetekniker till ett etablerat företag inom dörrautomatik och portlösningar. Företaget har en stark position på marknaden och erbjuder service, underhåll och installationer till en bred kundkrets. Här blir du en del av ett kompetent team där kvalitet, service och teknisk expertis står i fokus. Mer information om företaget ges vid en telefonintervju.
Om rollen
Som servicetekniker kommer du att arbeta med service, reparation och installation av dörrautomatik, portar, lasthus, bryggor, bommar och grindar. Arbetet innefattar flera tekniska områden, såsom mekanik, el, elektronik, hydraulik och automatik. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Akut service, underhåll och reparationer
• Felsökning och problemlösning
• Montage och installation
• Dokumentation och rapportering i system
Du arbetar både självständigt och i team, med frihet under ansvar, och har en nära dialog med kunder för att säkerställa hög service och kundnöjdhet. Du kommer att resa i tjänsten i området Helsingborg - Lund med omnejd och utgå hemifrån med servicebil.
Om dig
Vi söker dig som har minst ett par års erfarenhet av tekniskt och mekaniskt service- och underhållsarbete, gärna inom port- och dörrautomatik eller liknande branscher. Som person är du serviceinriktad, positiv och lösningsorienterad. Du trivs i en roll med kundkontakt, är kommunikativ och har en god förmåga att arbeta självständigt. Vidare är du flexibel, noggrann och ansvarstagande samt har en stark vilja att utvecklas.
Det är för tjänsten ett krav på:
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Goda datorkunskaper och vana vid dokumentation (meriterande)
Övrig information
Start: Omgående, introduktion och produktutbildning ges vid start
Plats: Annelöv
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag-fredag, 07:30-16:00
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen. Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
