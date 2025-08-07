Servicetekniker
Servicetekniker

Logisnext Europe Sweden Center AB / Maskinreparatörsjobb / Ljungby
At MLE, we have a multi-brand, multi-channel, customer-first strategy driven by all the companies comprising the Mitsubishi Logisnext Europe family. This customer-centric approach begins with the meticulous design of our products. Led by our European Design Centre (EDC), its research and development (R&D) team work closely with customers to design and develop forklifts, warehouse equipment and AGVs with optimised user experience at the forefront, an approach that has been recognised by our many prestigious awards and, more importantly, the longstanding loyalty of our customers.
Som servicetekniker hos Mitsubishi arbetar vi inte bara med att serva och laga truckar - utan du tillhandahåller service och support för våra kunders alla logistiklösningar. Det är en mycket bred teknisk roll för den händige teknikern och omfattar nästan alla tekniska områden man kan tänka sig: el, mekanik, hydraulik, svets. Till och med enklare programmering om man så vill.

Dina arbetsuppgifter
Vi är c:a 65 tekniker i Sverige och tillsammans besitter vi en enorm kompetens och stolthet över det vi kan. Serviceteknikerns huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar bl.a. service och support, installation, konfigurering, kalibrering, driftsättning och testning av utrustning. Du diagnostiserar fel eller tekniska problem och bestämmer lämpliga lösningar. Du reparerar och underhåller befintliga lösningar (truckar). Du kan också få utbilda kundens personal i användning av utrustning och maskiner.
Du kommer utgå från ditt hem och arbeta gentemot våra kunder i Ljungby/Växjö/Älmhult med omnejd.

Kvalifikationer
• Ett stort tekniskt intresse
• Hög teknisk kompetens inom truck eller närliggande område.
• God kännedom om gällande regelverk, normer, lagstiftning för verksamhetsområdet (vi erbjuder utbildning vid behov).
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och noggrann - vi bedöms på hur vi löser våra jobb. Du planerar ditt eget arbete tillsammans med servicechefen för ditt område varför du behöver vara strukturerad och ha god framförhållning. Vårt jobb dokumenteras noggrant och du behöver kunna sköta daglig administration. Eftersom du i arbetet kommer träffa många människor behöver du ha god social förmåga och gärna också ett affärsintresse då våra tekniker ofta hjälper kunder med mindre affärer.
Peter Oskarsson, Servicechef, +46 703182392
Processvägen 5
43533 Mölnlycke Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Logisnext Europe Sweden Center AB (org.nr 556083-6461)
