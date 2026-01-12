Servicetekniker - Storkök
2026-01-12
Culligan Nordic Group
Vi på Culligan Nordic Group är stolta över att vara en av Nordens största leverantörer inom vatten, kaffe och storkök. Vårt uppdrag är att vara det självklara valet för innovativa och hållbara vattenlösningar för den privata och offentliga sektorn i Norden, och vår målsättning är enkel - alla ska ha tillgång till rent dricksvatten samtidigt som vi minskar engångsförbrukningen av plast! På Culligan Nordic Group arbetar 365 anställda, spridda över Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du känner igen oss på vårt höga kundfokus, pålitliga service och dedikation till miljövänlig & etisk handel.
Culligan Storkök är en viktig del av Culligan Nordic Group i Sverige. Vi erbjuder helhetslösningar för storköksprojekt och är som rikstäckande sälj- och servicepartner med våra kunder genom hela processen. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som varje dag hjälper svenska storkök att fungera - från försäljning och installation till service och akuta reparationer. Vi jobbar med branschens ledande varumärken och har kunden i fokus i allt vi gör. Välkommen till en arbetsplats med tempo, utveckling och sammanhållning!
På Culligan värdesätter vi olikheter och inkludering. Vi tror att de bästa teamen består av människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter. Därför ser vi gärna sökande i olika åldrar, kön och identiteter - oavsett vem du är är du välkommen hos oss. Känner du igen dig själv i rollbeskrivningen? Tveka inte att söka!
Tjänsten i korthet
Vill du ha frihet under ansvar, arbeta med tekniskt avancerade maskiner och forma dina egna kundrelationer? Då låter det här som rollen för dig!
Som servicetekniker på Culligan Storkök får du en självständig vardag med stort eget ansvar, men också ett sammansvetsat team i ryggen. Du utgår från Östersund och arbetar med felsökning, installation och underhåll av storköksutrustning hos våra kunder, främst inom offentlig verksamhet.
Du blir en del av ett stabilt och internationellt företag med ett lokalt, erfaret och engagerat team. Det här är en senior roll som passar dig som redan har teknisk erfarenhet och vill utvecklas vidare.
Du kommer att: Utföra felsökningar, reparationer och installationer av storköksmaskiner
Arbeta förebyggande med service och underhåll ute hos våra kunder
Planera och genomföra dina egna serviceuppdrag - med stor frihet att styra din vardag
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer med professionellt bemötande
Utgå från hemmet eller kontoret i Östersund (där vi gärna tar en kaffe ihop!)
Samarbeta nära med servicechef, kundsupport, tekniker och säljare
Vi tror att du: Har några års erfarenhet av tekniskt eller mekaniskt arbete - gärna med felsökning av större maskiner, fordon eller liknande. Har du jobbat inom storkök är det meriterande, men inget krav
Har grundläggande elkunskaper och är van att arbeta praktiskt med teknisk utrustning
Trivs i en självständig roll men uppskattar samarbete och en stark teamkänsla med kollegorna
Är ansvarsfull, lösningsorienterad och har en stark känsla för service. Du håller högt kundfokus, och ser alltid helhetsbilden för att lösa kundens problem
Har B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det här är rollen för dig som är van att ta ansvar för din arbetsdag och tycker om att lösa tekniska problem på plats hos kund. Vi ser gärna att du har några år i yrkeslivet, och att du uppskattar ett jobb där du får använda både huvudet och händerna!
Vad kan vi erbjuda dig? En roll med stort mandat att själv planera dina dagar - tänk dig att du jobbar med friheten som en egenföretagare, men med en förmånlig anställning i ryggen och ett härligt team av kunniga kollegor runt dig!
Ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt och möjlighet att bygga starka relationer till dina kunder - du äger hela kundresan och vi gör allt vi kan för att stötta dig, både professionellt och personligt
Möjligheten att arbeta med avancerad utrustning, och utvecklas tekniskt
Du blir del av ett stabilt och internationellt företag som växer snabbt, främst genom förvärv, och varje år adderar nya bolag till vår nordiska familj
Servicebil, och möjligheten att utgå hemifrån när dagen startar
Startdatum
Januari 2026
PlaceringÖstersund med omnejd
RekryteringsprocessenHär på Culligan gör vi mer än att serva storkök - vi skapar lösningar som förbättrar människors vardag, hälsa och miljö. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Tveka inte att söka redan idag!
Vi rekryterar löpande för den här tjänsten, och kommer att återkoppla dig inom två veckor. Tills dess kan du läsa mer om oss på vår karriärssida och hemsida, och när din ansökan är inskickad är det bara att njuta av höstsolen så hör vi av oss!
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta amanda.westerberg@culligan.se
. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail.
Lön enligt överenskommelse
