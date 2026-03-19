Servicetekniker - Renoveringsverkstad (Nässjö)
Vill du arbeta med teknik och vara en viktig del i att ge våra kunder bästa möjliga kaffe- och vendingupplevelse? Vi på Selecta söker nu flera Servicetekniker till vår växande renoveringsverkstad i Nässjö.
Om rollen
Som Servicetekniker ansvarar du för renovering och reparation av vendingutrustning - med fokus på kaffemaskiner. Du säkerställer hög kvalitet på maskiner som återställs för återanvändning och leverans till kund.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Rengöra, Renovera och driftsäkra vendingutrustning
Testa och kvalitetssäkra färdigrenoverade maskiner
Dokumentera arbetet i våra interna system
Föreslå förbättringar av rutiner, processer och tekniska lösningar
Säkerställa att arbetet utförs enligt kvalitets- och säkerhetskrav
Stötta kollegor och delta i interna utbildningar på nya maskinmodeller
Vid behov delta i projekt ute i fält i Norden
Vi söker dig som har
Gymnasieutbildning inom el, teknik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av service, reparation eller underhåll av teknisk utrustning
Meriterande: erfarenhet av vending- eller kaffemaskiner, elkompetens samt kylkompetens
B-körkort
God teknisk förståelse inom mekanik, el och elektronik
Förmåga att läsa tekniska manualer (även på engelska)
Grundläggande IT-kunskaperDina personliga egenskaper
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och gillar att lösa problem. Du är strukturerad, effektiv och arbetar gärna tillsammans med andra för att leverera bästa möjliga service.
Om Selecta
Selecta är ett av Europas ledande företag inom mat-, snacks-, kaffe- och dryckeslösningar - både på kontoret och "on the go". Vi finns i 16 länder med huvudkontor i Schweiz och i Sverige är vi över 400 medarbetare på 32 orter. Vårt uppdrag är enkelt men viktigt: att sprida glädje och skapa gemenskap - ofta runt kaffemaskinen. Läs mer på www.selecta.se.
Tjänstens omfattning
Plats: Nässjö
Arbetstid: 07.00-16.00
Rapporterar till: Leader Supply Chain
Tycker du att rollen låter spännande? Tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer är du välkommen att kontakta TorbjörnSahlman torbjorn.sahlman@selecta.com
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urvalet sker löpande, dock senast 26-04-06. Vi på Selecta strävar efter en jämställd arbetsplats, där olikheter tas tillvara. Mångfald ger fler perspektiv och vi strävar efter diversifiering - därför ser vi gärna kvinnliga sökande.
Säkerhets- och bakgrunds kontroller kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen, eftersom vi samarbetar med kunder som är klassade som högrisk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta AB
