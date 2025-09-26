Servicetekniker - Öresundschark, Malmö
Marketpeople AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2025-09-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marketpeople AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Landskrona
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Om tjänsten Arbetsuppgifter
Öresundschark söker en engagerad medarbetare som kommer att spela en central roll i deras underhållsteam. I denna befattning kommer du att delta i både dagligt och förebyggande underhåll av maskiner och framtagandet av underhållsplan. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med både dina kollegor inom underhåll och produktionen. I rollen som Servicetekniker kommer du behöva vara både kreativ och lösningsorienterad för att återgärda eventuella driftstopp.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Planera och utföra löpande och akut underhåll i produktionen
Varierande arbetsuppgifter inom områden som mekanik, pneumatik och elektronik
Planering och uppföljning av underhållsprogram
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag kl. 07-16
Anställningsform: Tjänsten är på heltid och inleds med visstidsanställning på 6 månader för att sedan övergå till en tillsvidareanställning.
Start för tjänsten: Omgående eller enligt överenskommelse
Adress till arbetsplats: Spettgatan 1, 211 24 Malmö
Om ÖresundscharkÖresundschark är ett familjeföretag som grundades 1997, företaget låg då placerat i den lille orten Svarte, i Ystad kommun. Sedan 1999 är företaget förlagt på Spettgatan centralt i Malmö. Öresundschark är en av Sveriges ledande producenter av köttfärsprodukter med en ambition att kunna leverera Sveriges godaste köttfärsprodukter till såväl detaljhandeln som storhushåll. Öresundschark har ständigt investerat i uppgradering av såväl maskinparken som faciliteten, detta för att upprätthålla högsta möjliga leveranssäkerhet.
Krav och egenskaperKrav Erfarenhet av operativt underhållsarbete inom industriprocesser
Genuint intresse för teknik
God datorvana och administrativ förmåga
Svenska i tal och skrift
Engelska i tal och skrift
Gymnasieexamen
B-körkort
Meriterande Erfarenhet av elektronik & pneumatik
Erfarenhet av planering av underhåll
Erfarenhet av svetsning och certifikat
Tidigare arbetat mot livsmedelsbranschen
Egenskaper
Öresundschark söker en engagerad och målinriktad medarbetare som kan bidra till deras framgång. Rollen kommer innebära mycket frihet under ansvar det är därför viktigt att du är självgående och har förmågan att komma med egna initiativ för att lösa och förbättra situationer som uppstår i en producerande verksamhet. Samtidigt kommer du jobba i nära samarbete med kollegor i olika delar av verksamheten.
Din förmåga att vara en problemlösare är en värdefull tillgång. Du är snabb att identifiera problem, analysera situationen och hitta lösningar. En stor del av jobbet kommer vara att arbeta i planerande och i förebyggande syfte här kommer planeringsförmåga och struktur spela stor roll för att lyckas.
De ser gärna att du har en nyfikenhet och ett driv till att utvecklas och lära dig nya saker för att kontinuerligt kunna lösa och förebygga produktionsstopp. Öresundschark växer år för år vilket betyder att över tid så kommer man behöva anpassa sina kunskaper för att hänga med i tillväxten.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
LönLön: Individuell lönesättning utifrån erfarenhet. Kollektivavtal enligt livsmedelsavtalet.
RekryteringsprocessenMarketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Öresundschark själva över processen. Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Hemsida: www.marketpeople.se
Om MarketpeopleHemsida: www.marketpeople.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167) Arbetsplats
Marketpeople Kontakt
Henrik Korén henrik@marketpeople.se Jobbnummer
9528465