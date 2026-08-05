Servicetekniker - Nora
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Möbelsnickarjobb / Örebro Visa alla möbelsnickarjobb i Örebro
2026-08-05
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Servicetekniker sökes till Danfo i Nora – ett varierande arbete med fältservice och tekniska utmaningar!Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Idag är Danfo världens ledande tillverkare av offentliga toalettbyggnader. Vi har levererat toalettbyggnader till alla världens fem kontinenter. Och med marknadens bredaste produktutbud kan vi erbjuda något som passar alla. Men det betyder inte att vi är nöjda.Vi vill fortsätta att växa, både som företag och när det gäller utveckling av nya lösningar. Med produktion, utveckling och huvudkontor i Nora samt med dotterbolag i Norge och Storbritannien kan vi nå nya geografiska marknader; samtidigt som vi jobbar för fullt för att ta fram framtidens toalettbyggnader. Med över femtio års kunskap och erfarenheter har vi en bra grund att stå på.Om tjänsten
Som servicetekniker arbetar du med service, underhåll och reparation av våra anläggningar och objekt runt om i landet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att åtgärda byggnadsrelaterade brister, byta filter, stoppa läckage samt reparera skötbord, dörrar, bås och andra inventarier. Du utför även enklare snickeri-, målnings-, VVS- och golvarbeten samt dörrbyten vid behov.
Rollen innebär att du, självständigt eller tillsammans med kollegor, reser till olika platser för att säkerställa att våra anläggningar håller hög kvalitet och funktion. Det är ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Du utgår från vår anläggning i Nora och kommer att resa flera dagar i veckan, vilket även innebär övernattningar på annan ort.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet inom VVS, snickeri, rörmokeri eller andra typer av hantverksarbeten.
Goda kunskaper inom flera områden inom bygg.
Du har god förmåga att läsa och följa ritningsunderlag samt en grundläggande datavana.
Goda kunskaper både i svenska och engelska.
B-körkort.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar Danfo med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Peter på peter.letowski@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Kolmätaregatan 28, 713 32 Nora (visa karta
)
713 32 NORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Danfo Jobbnummer
10022413