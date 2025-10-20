Servicetekniker - Mining
Söker du ett jobb med stora utvecklingsmöjligheter där du får möjligheten att vara delaktig i att bygga upp vår verksamhet? Vår serviceorganisation inom Mining växer starkt i norra Sverige och vi söker nu en lösningsorienterad servicetekniker.
Välkommen till en arbetsplats med nära kundrelationer och modern teknik i häftiga miljöer!
Om jobbet
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för service och underhåll av våra mobila borriggar ovan jord. Dina arbetsdagar varierar och inkluderar bland annat installation och inspektion av maskinerna, planering av underhåll och förbättringar samt teknisk support. Du har även en nära kontakt och dialog med våra kunders personal.
Du utgår från Kiruna, eller annan ort enligt överenskommelse, och har tillgång till firmabil. Arbetet är förlagt till dagtid.Publiceringsdatum2025-10-20Profil
Vi söker dig med en relevant utbildning eller erfarenhet av mekaniskt arbete. Du har ett genuint intresse av maskiner, ett starkt lösningsfokus och en gedigen känsla för kundservice. Du behöver ett giltigt B-körkort och goda kunskaper i svenska. Om du har erfarenhet från service av gruvmaskiner, kunskap i engelska och vana av att arbeta i Microsoft Office (Word, Powerpoint och Excel) så är det en bonus.
Vår kultur
På Sandvik arbetar vi med avancerad teknik och spännande innovationer men det är hos våra medarbetare vi hittar den verkliga nyckeln till framgång. Vi är övertygade om att mångfald skapar en bättre omgivning och att inkludering är en förutsättning för att nå goda resultat. Det betyder att vi stöttar varandra, delar med oss av kunskaper och välkomnar allas olikheter.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Lauri Leppänen, rekryterande chef, lauri.a.leppanen@sandvik.com
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.Facklig kontakt
Cecilia Mickelsson, Unionen, 070 616 90 89
Fredrik Andersson, Akademikerföreningen, 070 266 78 50
Peter Olsson-Andrée, Ledarna, 070 222 48 55
Ansvarig rekryterare: Ulrika Gruffman
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 17november, 2025. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0084568.
För frågor angående rekryteringsprocessen kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
Mining är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande leverantör av maskiner, verktyg, reservdelar, service, digitala lösningar och teknologier för ökad hållbarhet för gruv- och anläggningsindustrin. Tillämpningsområden omfattar bergborrning, bergavverkning, lastning och transportlösningar, tunneldrivning och stenbrytning. Omsättningen 2024 var cirka 63,6 miljarder SEK och antalet anställda omkring 17 000. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Sandvik AB
(org.nr 556000-3468)
981 47 KIRUNA
Mining - Kiruna
9565209