Servicesnickare Sökes!
Gr8 partner group AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2025-11-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gr8 partner group AB i Göteborg
, Partille
, Trollhättan
, Gislaved
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi på GR8 Partner Group söker nu en skicklig och självgående snickare för direktrekrytering åt kund i Göteborg. För att kunna möta och tillgodose vår kunds behov behöver du ha starkt intresse för arbetet. Vi söker dig som är arbetsvillig, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Du gillar att arbeta med omväxling och högt tempo. För oss är kvalitet och säkerhet viktigt och vi ser att du tänker likadant som oss.
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis som snickare, alternativt minst 5 års dokumenterad erfarenhet.
Erfarenhet av servicearbeten, ROT-jobb eller mindre entreprenader.
Förmåga att läsa och förstå ritningar och arbetsbeskrivningar.
God materialkännedom och noggrannhet i utförandet.
B-körkort.
Svenska i tal och skrift.
Meriterande
Det är en fördel om du har:
Erfarenhet av att leda mindre arbeten eller agera arbetsledande montör.
Utbildning i Heta arbeten, liftkort eller andra relevanta certifikat.
Kunskap inom enklare el- eller VVS-arbeten.
Erfarenhet av försäkringsjobb eller fastighetsservice.
Mål med rollen
Tillsammans skapar vi nöjda kunder genom hög kvalitet i varje projekt. Du blir en viktig del i att vidareutveckla vår verksamhet och bygga långsiktiga kundrelationer.Publiceringsdatum2025-11-11Om företaget
Gr8 Partner Groups arbetssätt präglas av personligt engagemang. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar mot hållbara och långsiktiga personallösningar inom bygg och industri. Som ett mindre företag arbetar vi nära varandra, vilket gör att varje individ blir en värdefull del av vårt team.
Vi fokuserar på att bygga starka och förtroendefulla relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Genom att noggrant matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten där både företag och anställda kan utvecklas och växa.
Varje medarbetare är för oss mer än bara en resurs, vi fokuserar på människan bakom kompetensen och arbetar tillsammans för en hållbar och långsiktig framtid.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Obs! Märk din ansökan med "snickare Göteborg ". Omarkerade ansökningar kommer ej att kunna hanteras.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: ansok@gr8partner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9599316