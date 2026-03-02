Servicesäljare - Mercedes-Benz
2026-03-02
Hos Småländska Bil står kundupplevelsen i centrum. Nu förstärker vi vårt team och söker en Servicesäljare till vår Mercedes-Benz kundmottagning i Kalmar. I rollen är du kundens primära kontakt vid verkstadsbesök och ansvarar för att varje kundmöte präglas av professionalism, tydlighet och kvalitet i linje med Mercedes-Benz höga krav.
Som Servicerådgivare arbetar du nära både kund och verkstad och har ett helhetsansvar för planering, kommunikation och uppföljning av service- och verkstadsarbeten. Rollen passar dig som trivs i en strukturerad och händelsestyrd vardag, har ett starkt servicemindset och vill arbeta med ett globalt premiumvarumärke.
Småländska Bil är ett väletablerat bilföretag med anläggningar i Vetlanda, Kalmar och Växjö. Vi arbetar med två starka varumärken - Mercedes-Benz och Kia.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Ansvara för kundmottagning och representera Mercedes-Benz i varje kundmöte med hög professionalism
Planera, boka, koordinera och följa upp service- och verkstadsbesök
Säkerställa tydlig och förtroendeskapande kommunikation kring arbetets omfattning, kostnader och tidsramar
Upprätta offerter, arbetsorder och fakturaunderlag enligt fastställda processer och riktlinjer
Vara kundens kontaktpunkt och fungera som länk mellan kund, verkstad och övrig organisation
Hantera garantiärenden, serviceavtal och reklamationer i enlighet med Mercedes-Benz riktlinjer
Arbeta aktivt med uppföljning för att säkerställa hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer Profil
Dokumenterad erfarenhet av kundmottagning
Mycket god administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat i en händelsestyrd vardag
Stark kommunikativ förmåga och ett affärsmässigt, förtroendeingivande bemötande
God digital kompetens och erfarenhet av affärs-, boknings- eller verkstadssystem
Ett genuint servicemindset och förståelse för premiumkunders förväntningar på kvalitet och leverans
Förmåga att arbeta självständigt med hög ansvarskänsla
B-körkort
Erfarenhet från arbete med Mercedes-Benz eller annat premiumvarumärke är meriterande, liksom god teknisk förståelse för moderna fordon, inklusive elbilar.
Vi erbjuder
Hos Småländska Bil erbjuds du en förtroendefull och ansvarsfull roll inom ett globalt premiumvarumärke. Du får kontinuerlig utbildning enligt Mercedes-Benz standards och arbetar i en professionell miljö där kvalitet, struktur och utveckling prioriteras.
Vi erbjuder en trygg tillsvidareanställning med fast månadslön (provanställning tillämpas) i ett välrenommerat företag som arbetar med produkter i den absoluta framkanten av bilindustrin. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av respekt, engagemang, kompetens och välvilja, där vi tillsammans skapar långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare.
Utmaningarna i branschen är stora - men möjligheterna är ännu större.
Omfattning: Heltid Arbetstid: Dagtid Placeringsort: Kalmar Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag. Frågor kring tjänsten besvaras av Magnus Rydberg via mejl magnus.rydberg@smalandskabil.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7311267-1867901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Småländska Bil AB
(org.nr 556054-2051), https://jobb.smalandskabil.se
Berzeliusgatan 1 (visa karta
)
392 38 KALMAR
