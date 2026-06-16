Servicerådgivare verkstad
Mechanum Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Partille Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Partille
2026-06-16
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Vi söker nu nya starka kollegor till vårt team i Partille!
I rollen som servicerådgivare verkstad är du nyckeln till framgång både i relationen till våra kunder och prestationen i verkstaden.
Genom ett stort engagemang, en vilja att utvecklas och bra kommunikationsförmåga kommer du blomstra i denna roll. Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
För att lyckas i uppdraget krävs en stor portion engagemang samt förmåga att hålla många ärenden igång samtidigt. Som person är du värderingsstark och delar vår Mechanumkultur. Du klarar av att balansera en operativ vardag med omväxlande arbetsuppgifter. Du är med i hela kundcykeln och arbetar aktivt för att stötta dina kollegor där det behövs. En för alla, alla för en.
I tjänsten ingår du i ett verkstadsteam tillsammans med ytterligare servicerådgivare samt en verkstadschef. Som en del av teamet bidrar du till att bygga rutiner och processer framåt och får möjligheten att vara en stor del av teamets utveckling.
Vi ser möjligheter i förändring och drivs av att ständigt utveckla och effektivisera vår verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens, inställning och viljan att utvecklas. Du förstår att vi finns till för våra kunder och ser försäljningen som ett viktigt verktyg för att i varje kundkontakt skapa en långsiktig och entusiastisk kund.
Om Mechanum
Mechanum är en auktoriserad bilverkstad som sedan starten 2008 aktivt arbetat för att förändra kundernas syn på vår bransch genom att erbjuda bilservice och skadeverkstad till en kvalitets- och servicenivå som du aldrig tidigare upplevt. Vi är idag auktoriserade för 15 märken. Mechanum har starka ägare med långsiktiga ambitioner. För att lyckas behöver vi rekrytera noggranna, serviceinriktade och nytänkande människor till vår verksamhet.Kvalifikationer
• Vilja att utvecklas
• B-körkort
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Meriterande
• Erfarenhet inom fordonsbranschen, framförallt auktoriserade verkstäder
• Erfarenhet av arbete med Automaster
• Erfarenhet av arbete med något av de märken vi är auktoriserade för
Några av de förmåner vi erbjuder:
• Personalrabatt
• Rabatt på gym och hotell
• Friskvårdsbidrag
• Företagsmassage
Tjänsten är på heltid med placering i Partille och intervjuer kommer ske löpande.
Arbetstider är varierande mellan 06:30-18:30, måndag till fredag.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Passar detta in på dig? Skicka in din ansökan till oss redan idag! Sista ansökningsdag är 7 augusti men tjänsten kan tillsättas innan dess.
Frågor om tjänsten?
Gustav Larsen, Anläggningschefgustav.larsen@mechanum.com
031 – 340 01 56 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915292-2054678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mechanum Sverige AB
(org.nr 556742-0418), https://teamtailor.mechanum.com
Benjamins väg 12 (visa karta
)
433 38 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9965079