Matros till Destination Gotland
Destination Gotland AB / Däckpersonalsjobb / Gotland Visa alla däckpersonalsjobb i Gotland
2026-07-29
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Matroser till Destination Gotland
Som matros ombord på Destination Gotlands fartyg får du ett varierat och ansvarsfullt arbete i nära samarbete med kollegor inom däcksavdelningen. Du bidrar till säker och effektiv drift genom arbetsuppgifter som lastning och lossning på bildäck, förtöjning, underhållsarbete, säkerhetsronder och vakttjänstgöring.
Du är en representant för hela företaget och kommer dagligen att möta våra passagerare. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad, har en positiv inställning och att det är naturligt för dig att alltid göra ditt bästa för att tillgodose passagerarnas förväntningar.
I ditt arbete agerar du i linje med Destination Gotlands värdeord: vi är dedikerade, vi arbetar tillsammans, vi levererar, vi är i rörelse och vi ger service.
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete i en samhällsviktig verksamhet
Anställning enligt kollektivavtal (SEKO Sjöfolk) med lön och försäkringar enligt avtal
Ett arbetsupplägg med veckoskift: en eller flera veckor ombord med motsvarande ledighet
En arbetsmiljö där samarbete, säkerhet och ansvarstagande står i fokusPubliceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev. Sjötjänsteutdrag ska bifogas med ansökan.
Anställningsform
Tjänsterna är vikariat med start hösten 2026 och som sträcker sig till våren 2027 med goda möjligheter till förlängning.
Kvalifikationer och intyg
Matros (STCW Manila)
Grundläggande säkerhet (C10, STCW Manila)
Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (C5, STCW Manila)
Certifikat för personal med särskilda sjöfartskyddsuppgifter (C18, STCW Manila)
Läkarintyg för sjöfolk (obegränsad fart)
Sjöfartsbok
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Snabbgående räddningsfarkoster / Fast Rescue Boat (C6, STCW Manila)
Crowd Management
Grundläggande sjukvård (C13, STCW Manila)
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll och kan även utföra alkohol- och drogtest.
På Destination Gotland ansvarar vi för en av Sveriges viktigaste vägar – sjövägen mellan Gotland och fastlandet. Våra snabbgående fartyg skapar möjligheter för både passagerare och godstrafik att resa effektivt mellan Gotland och fastlandet, på rutterna Visby – Nynäshamn eller Visby – Oskarshamn.
Vi har drivit Gotlandstrafiken sedan 1998 och är stolta över förtroendet. Formellt är uppdraget från Trafikverket, men på många sätt är uppdraget också från det gotländska samhället. Vi ser det som vår uppgift att vara med och bidra till Gotlands utveckling genom att alltid gå före och skapa möjligheter för att alla som vill ska kunna resa till och från vår ö.
Läs mer på www.destinationgotland.se
eller följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: cecilia.herlitz@destinationgotland.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Destination Gotland AB
(org.nr 556038-2342)
621 56 VISBY Arbetsplats
Destination Gotland AB Jobbnummer
10015068