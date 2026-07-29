ETO, Senior befäl Elingenjör
Destination Gotland AB / Maskinbefälsjobb / Gotland Visa alla maskinbefälsjobb i Gotland
2026-07-29
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Som elingenjör hos Destination Gotland arbetar du med drift, skötsel och felsökningav fartygets elsystem och elektrisk utrustning samt att aktivt delta iförekommande installations- och underhållsarbete. För att lyckas i rollen behöver duha goda kompetenser inom ledarskap och kommunikation. Du har ett högtsäkerhetstänk och kan arbeta strukturerat och självständigt. Du är en ödmjuk person, har godsamarbetsförmåga, är öppen för utmaningar och kan arbeta i ett högt ochvarierande tempo, både självständigt och i team. Du klarar av att arbeta i enstundvis stressig arbetsmiljö och har förmågan att fatta snabba beslut vidbehov.Du är en representant för hela företaget och kommer dagligen att möta vårapassagerare. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad, har en positivinställning och att det är naturligt för dig att alltid göra ditt bästa för atttillgodose passagerarnas förväntningar. Destination Gotland har kollektivavtal med SBF vilket medför lön ochförsäkringar enligt kollektivavtal. Tjänstenär en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning om sex månader. Kvalifikationer:- Behörighet fartygseltekniker, ETO (STCW Manila).- Basic Safety (C10, STCW Manila).- Avancerad brandbekämpning (C4, STCW Manila).- Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (C5, STCW Manila).- Certifikat för personal med särskilda sjöfartskyddsuppgifter (C18, STCWManila).- Crowd Management.- Läkarintyg för sjöfolk (Obegränsad fart).- Sjöfartsbok.- Pass.Du behöver även ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska.Ansökan:Du behöver bifoga ett sjötjänsteutdrag till din ansökan. Vigenomför en bakgrundskontroll samt så kan en alkohol och drogkontrollutföras.
På Destination Gotland ansvarar vi för en av Sveriges viktigaste vägar – sjövägen mellan Gotland och fastlandet. Våra snabbgående fartyg skapar möjligheter för både passagerare och godstrafik att resa effektivt mellan Gotland och fastlandet, på rutterna Visby – Nynäshamn eller Visby – Oskarshamn.
Vi har drivit Gotlandstrafiken sedan 1998 och är stolta över förtroendet. Formellt är uppdraget från Trafikverket, men på många sätt är uppdraget också från det gotländska samhället. Vi ser det som vår uppgift att vara med och bidra till Gotlands utveckling genom att alltid gå före och skapa möjligheter för att alla som vill ska kunna resa till och från vår ö.
Läs mer på www.destinationgotland.se
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Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: maria.forsberg@destinationgotland.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Destination Gotland AB
(org.nr 556038-2342)
621 56 VISBY Arbetsplats
Destination Gotland AB Jobbnummer
10015077