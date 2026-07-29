Handläggare inom äldre- och funktionshinderfrågor
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Ekerö
eller i hela Sverige
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten arbetar med socialtjänstfrågor inom individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Enheten ansvarar för samordning av barnrättspolitiken, funktionshinderspolitiken samt för vissa socialförsäkringsförmåner.
För den aktuella tjänsten handlar det i första hand om att arbeta med frågor som rör omsorgen om äldre, de individuella stöd som kan ges till personer med funktionsnedsättning samt den generella funktionshinderspolitiken. Även andra frågor kan bli aktuella som den sociala barn- och ungdomsvården och barnrättsfrågor. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar allt från att utarbeta förslag till propositioner, regeringsuppdrag och kommittédirektiv samt att analysera och sammanställa underlag för regeringens ställningstaganden inom enhetens ansvarsområden till löpande frågor som frågesvar och interpellationer från riksdagen och brevsvar samt samordning av enhetsövergripande processer. Vidare ingår myndighetsstyrningsarbete samt förberedelser inför möten i olika typer av organ och instanser. Du kan komma att representera Sveriges i olika internationella processer och sammanhang. Område och uppgifter kan dock komma att ändras över tid.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/socialdepartementet.Publiceringsdatum2026-07-29Bakgrund
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom juridik, statskunskap eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. Du har aktuell erfarenhet av arbete i Regeringskansliet samt erfarenhet av arbete med frågor som rör omsorgen om äldre och funktionshinderfrågor. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning både på svenska och engelska. Goda kunskaper om socialtjänsten är meriterande samt god förståelse för kraven på arbete och förutsättningarna i en politiskt styrd verksamhet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du ska ha mycket god förmåga att självständigt planera, samordna och driva processer och kunna ta egna initiativ. Du ska kunna arbeta under tidspress, vara uthållig och hantera flera olika typer av arbetsuppgifter samtidigt. Du ska ha god samarbetsförmåga samt vara kvalitetsmedveten, omdömesgill, strukturerad och samtidigt flexibel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
En tidsbegränsad visstidsanställning under cirka 6 månader med start omgående eller efter överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Niclas Fogelström som är gruppchef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Charlotte Wahlström. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 19 augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10015066