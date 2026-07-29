Hotellstäd Rasta Arboga
Rasta Sverige AB / Städarjobb / Arboga Visa alla städarjobb i Arboga
2026-07-29
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Rasta Arboga är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta Arboga har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost, ett hotell samt en välsorterad trafik butik.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som städpersonal på Rasta är du en viktig del av teamet och ser till att våra gäster får en trevlig upplevelse. Du arbetar i en varierad och serviceinriktad miljö där du möter gäster och bidrar till en ren och trivsam miljö. Tempot kan vara högt, men med rätt inställning och ett gott samarbete skapar vi tillsammans en välkomnande atmosfär där både gäster och kollegor trivs.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning av rummen. (bäddning, dammsugning, våttorkning, badrum)
Påfyllning av förbrukningsmaterial (handdukar, toalettpapper och hygienartiklar mm)
Städning av gemensamma utrymmen såsom korridorer och toaletter
Kontroll av rummen och rapportering av skador och fel
Säkerställa god hygien, ordning och hög städstandard
Kvalifikationer och Erfarenhet
Förmåga att arbeta noggrant och effektivt
Ansvarstagande och pålitlig
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Serviceinriktad och respekt för gästernas integritet.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: Extra vid behov Arbetstid: Varierande timmar, främst helger. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse. Förmåner: Möjligheter till personlig utveckling och att bli en del av ett passionerat team.
Ansökningsprocess
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8142408-2121237". Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141), https://karriar.rasta.se
Flygvägen 1A, e20 (visa karta
)
732 48 ARBOGA Arbetsplats
Rasta Sverige AB Jobbnummer
10015070