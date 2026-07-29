Affärsorienterad Account Coordinator - till Holmen i Norrköping
Holmen Aktiebolag / Backofficejobb / Norrköping Visa alla backofficejobb i Norrköping
2026-07-29
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Ett smart och meningsfullt val
Vill du arbeta i en internationell miljö där service, affärsförståelse och samarbete står i centrum? Trivs du i en roll där du får ta ansvar för hela orderflödet och skapa värde för kunder världen över? Lockas du av att arbeta i ett hållbart företag där din insats gör verklig skillnad?
Då kan du vara vår nya kollega till Customer Service teamet i Norrköping!
Din nya arbetsplats
Holmen är ett svenskt skogsbolag med cirka 3 500 medarbetare. Vi skapar hållbara produkter från våra förnybara svenska skogar och levererar dem till kvalitetsmedvetna kunder över hela världen.
Ett av våra fyra affärsområden är Holmen Board and Paper, där över 2 000 medarbetare arbetar med innovativa och klimatsmarta lösningar. På vårt huvudkontor i Norrköping, vackert beläget vid Strömmen och bara några minuters promenad från resecentrum, arbetar cirka 90 kollegor inom affärsutveckling, marknadsanalys, försäljning, inköp, produktion och logistikplanering samt kundservice. Tillsammans skapar vi optimerade pappers- och kartonglösningar för våra kunder.
Din nästa utmaning
Som Customer Service medarbetare hos oss får du en central roll i vår internationella B2B-affär. Du blir en viktig länk mellan våra kunder och interna funktioner och bidrar till att säkerställa effektiva leveranser, hög servicegrad och långsiktiga kundrelationer.
Du arbetar nära våra marknader och får en helhetsbild av affären – från order till leverans – där din förmåga att skapa struktur och hitta lösningar gör verklig skillnad.
I rollen kommer du bland annat att:
Ha daglig kontakt med våra B2B-kunder i Norden, Baltikum, UK och eventuellt utvalda marknader globalt.
Ansvara för hela orderflödet: prognoser, orderregistrering, leveransbevakning, exportdokumentation, fakturering och KPI-uppföljning.
Hantera avvikelser och arbeta lösningsorienterat med fokus på både kundvärde och affär
Samarbeta tätt med sälj, logistik, planering och produktion
Bidra till förbättringsarbete, utveckling av processer och nya arbetssätt
Bidra med underlag för försäljningsstatistik tillsammans med ansvariga säljare.
Arbeta med analyser för hur försäljningen går med respektive kundgrupp som du ansvarar för.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och struktur är nyckeln till framgång. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta i en internationell kontext.
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd inom spannet kl. 08:00–18:00, anpassat efter våra internationella kunders behov. Vilket också kan innebära arbete på svenska helgdagar!
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som trivs i en affärsnära och serviceinriktad roll där du får kombinera struktur, ansvar och kundkontakt. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och uppskattar att arbeta i en miljö där tempot varierar och samarbete är avgörande.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av kundservice, administration eller liknande – gärna i en B2B-miljö
God systemvana och mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, logistik, industri eller teknik
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av exporthantering eller internationella affärer.
Som person är du strukturerad, initiativtagande och trygg i att ta ansvar. Du har lätt för att samarbeta, bygger goda relationer och bidrar med ett positivt och professionellt förhållningssätt i kontakten med både kunder och kollegor.
Vi erbjuder dig
Hos Holmen Board and Paper blir du en del av en värderingsstyrd organisation där hållbarhet, långsiktighet och ansvar är en naturlig del av vår vardag. Du får arbeta i en internationell miljö med engagerade kollegor och stor möjlighet att påverka både din egen utveckling och våra arbetssätt.
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i en global affär med tydlig koppling till kund och leverans
En inkluderande arbetsmiljö med stark laganda och hög kompetens
Möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll
En inspirerande arbetsplats i centrala Norrköping – nära både stad och natur
Rekryteringen gäller en tillsvidareanställning. Publiceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Vi rekryterar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag – skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 18 augusti.
Du ansöker enbart genom att bifoga ditt CV och svara på våra urvalsfrågor. Inget personligt brev behövs.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen Aktiebolag
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Holmen AB Kontakt
Customer Service Manager
Susanne Wertén susanne.werthen@holmen.com Jobbnummer
10015064