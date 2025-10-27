Servicerådgivare till Werksta Lidingö
2025-10-27
Vill du bli en nyckelperson i kundmötet på en toppmodern skadeverkstad för VAG-märkesbilar? Werksta Lidingö söker nu en engagerad och serviceinriktad servicerådgivare med intresse för fordonsbranschen och kunder i fokus. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett erfaret team där din insats gör skillnad - varje dag!
Arbetsuppgifter för Servicerådgivare hos Werksta Lidingö - Kundfokus och rådgivning för VAG-bilarI rollen som servicerådgivare är du ansiktet utåt och länken mellan kund, verkstad och försäkringsbolag. Du ansvarar för att ge professionell rådgivning, planera verkstadsarbetet och säkerställa en utmärkt kundupplevelse i varje steg. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Ta emot och vägleda kunder vid in- och utlämning av deras VAG-bilar (Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Cupra)
Kartlägga kundens behov och boka in skadebesiktningar och verkstadsarbeten
Upprätta och hantera skadeärenden samt kommunicera med försäkringsbolag
Löpande uppdatera kunden om reparationens status och förväntad leveranstid
Stötta verkstadspersonalen med korrekt information och dokumentation
Bidra till att skapa en positiv och professionell miljö på Werksta Lidingö
Din profil - Serviceinriktad rådgivare med intresse för kund, kvalitet och fordon
Vi söker dig som har ett stort engagemang för service och tycker om att möta människor. Du trivs med att ha många kontaktytor och är bra på att skapa förtroende. Hos oss värderas din initiativförmåga, noggrannhet och vilja att utvecklas.
Gärna erfarenhet från kundservice, verkstad eller bilbransch, men minst gymnasieutbildning
Tekniskt intresse och förståelse för bilar, gärna inom VAG-märken
God kommunikativ förmåga och ett positivt bemötande - i både tal och skrift
Kännedom om CABAS eller andra verkstads-/skadehanteringssystem ses som meriterande
B-körkort och mycket goda kunskaper i svenska, engelska är starkt meriterande
Teamplayer som tar ansvar, har hög stresstålighet och trivs i ett omväxlande tempo
Werksta Lidingö välkomnar sökande av alla kön och bakgrunder - det viktigaste är din vilja, kompetens och ambition att växa med oss!
Det här erbjuder Werksta Lidingö - Trygg arbetsgivare inom VAG-skadeverkstad En varierad och modern arbetsmiljö i en av Sveriges största verkstadskedjor
Daglig kontakt med ny teknik och några av de ledande bilmärkena (Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Cupra)
Kontinuerlig kompetensutveckling, interna utbildningar och tydliga karriärvägar
Stöttande arbetsklimat med härliga, kunniga kollegor
Goda anställningsvillkor, kollektivavtal och attraktiva personalförmåner
Ett långsiktigt och tryggt företag som satsar på trivsel och mångfald
Våra värderingar - Engagemang, kvalitet och respekt på Werksta Lidingö Engagemang: Vi arbetar tillsammans för att skapa nöjda kunder och medarbetare
Kvalitet: Vi är stolta över hög standard och säkerhet i alla delar av arbetet
Respekt: Vi värdesätter öppenhet, inkludering och ett professionellt bemötande
Ansök som servicerådgivare till Werksta Lidingö - Bli en del av VAG-teamet!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som servicerådgivare och växa hos oss på Werksta Lidingö? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten, kontakta Servicechef Peter Westermark 070-840 44 89. Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vårt team och Sveriges ledande skadeverkstadskedja! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Peter Westermark peter.westermark@werksta.se Jobbnummer
9575650